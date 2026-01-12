Portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije, Marija Zaharova je odgovorila britanskom ministru odbrane Džonu Hiliju, koji je izrazio želju da “kidnapuje” ruskog predsjednika Vladimira Putina, piše RT Balkan.

“Vlažni snovi britanskih perverznjaka”, prokomentarisala je Zaharova za TVC.

Ministar odbrane Velike Britanije Džon Hili je ranije rekao da bi oteo Vladimira Putina, prenio je “Telegraf“.

On je dao ovu izjavu tokom jednodnevne posete Kijevu u petak, gdje se sastao sa liderom kijevskog režima Volodimirom Zelenskim i najavio da će Velika Britanija potrošiti 200 miliona funti da pripremi svoje trupe za mirovnu misiju u Ukrajini.

Podsjetimo, nakon što su SAD izvele operaciju u Venecueli, zarobivši predsjednika Venecuele Nikolasa Madura i njegovu suprugu Siliju Flores, šef kijevskog režima Volodimir Zelenski je zatražio je od Vašingtona da otme šefa ruske Čečenske Republike Ramzana Kadirova, tvrdeći da bi taj potez poslao snažnu poruku ruskom predsedniku Vladimiru Putinu.

Facebook komentari