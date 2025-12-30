Medvedev brutalno izvrijeđao Zelenskog: „Zelenom homunkulusu mjesto u muzeju“

Medvedev je poruku započeo tvrdnjom da Zelenski „nedavno nije želio smrt samo jednoj osobi, nego svima nama i našoj zemlji“, referirajući se na božićno obraćanje ukrajinskog predsjednika u kojem je on poručio da Ukrajinci imaju želju – „neka on skonča“, bez preciziranja da li misli na ruskog predsjednika Vladimira Putina ili na rat.

U daljem dijelu objave, Medvedev je tvrdio da Zelenski nije samo „poželio smrt“ Putinu, već je navodno i „dao zapovijedi za masovne napade“.

„Neću ovdje pisati o njegovoj nasilnoj smrti, iako mu je upravo sada Smrt često za petama. Poželjet ću nešto drugo – u znanstvene svrhe. Izuzetno je važno da se u budućnosti, nakon brze smrti, malo ukiseljeno tijelo zelenog homunkulusa izloži u peterburškom muzeju, gdje su ruski carevi skupljali nakaze za zabavu svojih potomaka“, napisao je Medvedev.

On je potom dodao da bi se tijelo trebalo temeljito proučiti jer je, kako tvrdi, „sasvim moguće da imamo posla s još jednim izaslanikom iz dubokog svemira, posebne rase scurra sordidus (lat. ‘prljavi lakrdijaš’), koji nam je doletio iz patuljaste galaksije u zviježđu Tukan“.

Pojam homunkulus potiče iz alkemije i označava navodno umjetno stvoreno malo ljudsko biće, a u stvarnosti spada u područje mitova i pseudoznanosti. Danas se ovaj izraz često koristi uvredljivo kako bi se nekoga prikazalo kao neljudsko, groteskno ili neprirodno biće.

Medvedev je poruku zaključio riječima: „Dakle, kako se kaže na njihovom malom tukananskom dijalektu: ‘Sretna posljednja godina, j***na marioneto!’“

Ova oštra i groteskna retorika Medvedeva dolazi u trenutku povećanih tenzija između Rusije i Ukrajine, a reakcije međunarodne zajednice na ovakav ton još uvijek se očekuju, prenosi Novi.

