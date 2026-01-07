Kako je izjavio prvi zamjenik predsjednika Odbora za obranu ruske Državne dume, Aleksej Žuravljov , govoreći o zapljeni tankera ” Mariner “, jednog od dva broda koje su zaplijenile SAD , takve akcije Sjedinjenih Država prema brodovima su čin čistog piratstva.

Prema njegovim riječima, to je u biti isto što i napad na ruski teritorij, budući da je tanker plovio pod ruskom zastavom, javljaju Russian News.

Žuravljov , ruski parlamentarac koji je prethodno prijetio Sjedinjenim Državama nuklearnim oružjem, smatra da na takve poteze treba reagirati odlučno i brzo, jer ruska vojna doktrina, kako navodi, čak predviđa mogućnost upotrebe nuklearnog oružja kao odgovor na takve prijetnje.

Dodao je da se, prema dostupnim informacijama, u blizini tankera nalazila ruska podmornica, kao i drugi ratni brodovi.

„Trebamo napasti torpedima i potopiti nekoliko američkih brodova obalne straže – ‘izvrsno’ čuvaju svoju obalu nekoliko hiljada kilometara od nje. Mislim da Sjedinjene Države, koje su nakon specijalne operacije u Venezueli u svojevrsnoj euforiji nekažnjivosti, sada mogu biti zaustavljene samo takvim ‘udarcem u nos’“, javlja ruski medij Podjom, a prenose Novosti.

Facebook komentari