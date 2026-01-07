Svijet

“Napad na tanker je napad na Rusiju, treba ispaliti torpeda i potopiti američke brodove”

Objavljeno prije 1 sat

SAD se trenutno nalazi u stanju, kako je navedeno, “euforije nekažnjivosti” nakon uhićenja venezuelanskog predsjednika Nicolasa Madura, rekao je Aleksej Žuravljov komentirajući zapljenu tankera koji je plovio pod zastavom Ruske Federacije.

Kako je izjavio prvi zamjenik predsjednika Odbora za obranu ruske Državne dume, Aleksej Žuravljov , govoreći o zapljeni tankera ” Mariner “, jednog od dva broda koje su zaplijenile SAD , takve akcije Sjedinjenih Država prema brodovima su čin čistog piratstva.

Prema njegovim riječima, to je u biti isto što i napad na ruski teritorij, budući da je tanker plovio pod ruskom zastavom, javljaju Russian News.

Žuravljov , ruski parlamentarac koji je prethodno prijetio Sjedinjenim Državama nuklearnim oružjem, smatra da na takve poteze treba reagirati odlučno i brzo, jer ruska vojna doktrina, kako navodi, čak predviđa mogućnost upotrebe nuklearnog oružja kao odgovor na takve prijetnje.

Dodao je da se, prema dostupnim informacijama, u blizini tankera nalazila ruska podmornica, kao i drugi ratni brodovi.

„Trebamo napasti torpedima i potopiti nekoliko američkih brodova obalne straže – ‘izvrsno’ čuvaju svoju obalu nekoliko hiljada kilometara od nje. Mislim da Sjedinjene Države, koje su nakon specijalne operacije u Venezueli u svojevrsnoj euforiji nekažnjivosti, sada mogu biti zaustavljene samo takvim ‘udarcem u nos’“, javlja ruski medij Podjom, a prenose Novosti.


