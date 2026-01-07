Venezuela uhapsila poljoprivrednike koji su alkoholom i pucnjavom slavili Madurovo svrgavanje

Muškarci iz Rio Negra u zapadnoj venezuelanskoj saveznoj državi Merida proslavili su događaj ispalivši “nekoliko hitaca u zrak” i provocirajući svoje lojalističke komšije koji su ih prijavili, rekao je odvjetnik Gonzalo Himiob iz skupine za ljudska prava Foro Penal za novinsku agenciju AFP. Himiob je braću, u dobi od 64 i 65 godina, opisao kao “skromne poljoprivrednike”.

„Bili su pijani i izašli su iz kuće kako bi proslavili što je gospodin Maduro uhvaćen“, rekao je. „Ispalili su nekoliko hitaca u zrak vatrenim oružjem koje se obično drži na farmama i seoskim imanjima, zadirkujući svoje komšije koji podržavaju vladu.“

Hapšenja su izvršena u izvanrednom stanju koje nameće kazne svima koji podržavaju američku vojnu operaciju u kojoj je Maduro uhvaćen i odveden sa lisicama na suđenje u New Yorku zbog trgovine drogom i drugih optužbi.

„Čekamo hoće li biti izvedeni pred sud“, rekao je Himiob o poljoprivrednicima.

