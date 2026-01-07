Rubio: SAD preuzima kontrolu nad venecuelanskom naftom

On kaže da će Sjedinjene Američke Države prodavati naftu koja se nalazi u Venecueli i „plasirati je na tržište po tržišnim cijenama“.

Novac prikupljen od te nafte bit će upravljan tako da će SAD „kontrolisati način na koji se raspoređuje, na način koji koristi venecuelanskom narodu“.

„Imamo mnogo poluga da djelujemo na planu stabilizacije“, dodaje on.

Također kaže da će osigurati da „američke, zapadne i druge kompanije imaju pristup venecuelanskom tržištu na pravedan način“.

Rubio opisuje drugu fazu američke strategije u Venecueli kao „oporavak“, koji će uključivati amnestije za opozicione lidere, a zatim i „tranziciju“, ne ulazeći u dodatne detalje.

Venecuelanci, dodaje on, „razumiju da je jedini način da pomjeraju naftu i ostvaruju prihode, a da ne dođe do ekonomskog kolapsa, taj da sarađuju i rade sa Sjedinjenim Američkim Državama“.

On odbacuje kritike senatora da SAD „improvizuju“ u vezi s Venecuelom, te kaže da režim više ne može izvoziti naftu i ostvarivati prihode osim ako to SAD ne dozvole, što Washingtonu daje „ogromnu polugu“ i „kontrolu“.

Marco Rubio kaže da su SAD više puta pokušale postići ishod koji ne bi uključivao ulazak i hapšenje Madura.

„Nažalost, ti pokušaji nisu bili uspješni“, kaže on,pišu Vijesti

Dodaje i da je u okviru predsjedničkih ovlasti da djeluje ukoliko postoji prijetnja naciji.

