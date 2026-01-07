Zemljotres u Bugojnu, građani prijavljuju snažno podrhtavanje tla

Prema prvim informacijama, građani na društvenim mrežama navode da se podrhtavanje tla osjetilo jako i naglo, a pojedini svjedoci opisuju da je potres bio kratak, ali intenzivan.Za sada nema zvaničnih podataka o jačini zemljotresa niti informacija o eventualnoj materijalnoj šteti ili povrijeđenim osobama.Nadležne službe se još nisu oglasile, a više detalja očekuje se nakon službene obrade seizmoloških podataka,pišu Vijesti

Facebook komentari