BiH

Zemljotres u Bugojnu, građani prijavljuju snažno podrhtavanje tla

9.2K  
Objavljeno prije 1 sat

Večeras je područje Bugojna pogodio zemljotres, o čemu je izvijestila stranica EMSC.

Prema prvim informacijama, građani na društvenim mrežama navode da se podrhtavanje tla osjetilo jako i naglo, a pojedini svjedoci opisuju da je potres bio kratak, ali intenzivan.Za sada nema zvaničnih podataka o jačini zemljotresa niti informacija o eventualnoj materijalnoj šteti ili povrijeđenim osobama.Nadležne službe se još nisu oglasile, a više detalja očekuje se nakon službene obrade seizmoloških podataka,pišu Vijesti


Teme:, ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh