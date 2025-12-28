“Evropski političari ne sažaljevaju samo Ukrajince , već i vlastito stanovništvo “, rekao je Lavrov u intervjuu za TASS.
Lavrov je istakao da to dokazuju i tekući razgovori u Evropi o slanju vojnih kontingenata u Ukrajinu.
“Već smo sto puta rekli da bi u takvom slučaju postali legitimna meta naših oružanih snaga”, podsjetio je Lavrov.
Lideri vodećih evropskih zemalja su sredinom decembra objavili da sigurnosne garancije za Kijev moraju uključivati stvaranje “multinacionalnih snaga za Ukrajinu” predvođenih evropskim snagama.
Britanski ministar odbrane John Healy je tada izjavio da su zemlje koje učestvuju u “koaliciji voljnih” povećale borbenu gotovost svojih trupa u iščekivanju mogućeg raspoređivanja u Ukrajini.