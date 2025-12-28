“Evropski političari ne sažaljevaju samo Ukrajince , već i vlastito stanovništvo “, rekao je Lavrov u intervjuu za TASS.

Lavrov je istakao da to dokazuju i tekući razgovori u Evropi o slanju vojnih kontingenata u Ukrajinu.

“Već smo sto puta rekli da bi u takvom slučaju postali legitimna meta naših oružanih snaga”, podsjetio je Lavrov.

Lideri vodećih evropskih zemalja su sredinom decembra objavili da sigurnosne garancije za Kijev moraju uključivati ​​stvaranje “multinacionalnih snaga za Ukrajinu” predvođenih evropskim snagama.

Britanski ministar odbrane John Healy je tada izjavio da su zemlje koje učestvuju u “koaliciji voljnih” povećale borbenu gotovost svojih trupa u iščekivanju mogućeg raspoređivanja u Ukrajini.

