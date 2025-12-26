Kolaps u Austriji: Hiljade građana ostalo bez struje zbog snježnih padavina

Hiljade domaćinstava iznenada su ostale bez struje na najveći katolički blagdan, dok je nekoliko vozača zatražilo pomoć na cestama, prenosi Krone.at.

Oko podneva, Energie Steiermark, energetska kompanija Štajerske, izvijestila je o približno 2.500 domaćinstava bez struje.

Uzrok su uglavnom bila drveća srušena na dalekovode pod težinom snijega. Čim su prvi prekidi riješeni, mokri snijeg je izazvao daljnje poremećaje.

“Tim za hitne intervencije Energie Steiermark radi na što bržem saniranju štete”, navodi se u saopćenju kompanije na Facebooku. Međutim, radovi na popravci su se nastavili tokom cijelog dana.

Nestanci struje bili su najčešći u zapadnoj Štajerskoj, od Deutschlandsberga do Stainza. Brojni prekidi su također prijavljeni iz pogranične regije sa Slovenijom.

Do rane večeri, broj pogođenih trafo-stanica smanjio se sa dvocifrenih na samo nekoliko, te je već u toku protekle noći normalizovano snadbijevanje električnom energijom, prenosi Radiosarajevo.

