DNEVNI HOROSKOP za 14. januar: Šarm i ljepota krase VAGE, privlačni ste na svakom koraku gdje god da se pojavite

OVAN
Posao
Saradnja sa vatrenim i vazdušnim znakovima može biti veoma korisna posebno ako radite sa Vagom koja će vam dati opuštenost i lakši pristup poslu.
Ljubav
Susret sa Strelcem za sve slobodne Ovnove.
Zdravlje
Dosta dobro.
BIK
Posao
Imate osjećaj šta da radite i kojim putem da idete. Ljubav sa Vagom.
Ljubav
Možda je bolje da na početku kažete šta želite i mnogo toga biće jasnije tokom same veze.
Zdravlje
Potrebnan vam je sport.
BLIZANCI
Posao
Niste spremni da nešto mijenjate. Ostavite posao kakav jeste.
Ljubav
Dobar dan za one koji su usamljeni da se upuste u neko lijepo poznanstvo.
Zdravlje
Povedite računa o svom zdravlju.
RAK
Posao
Imajte više povjerenja u svoje saradnike. Mnogi od njih mogu da vam završe dosta toga.
Ljubav
Nemate napetost ni loš dan. Vaša emotivna veza je nešto što morate da čuvate. Usamljeni neka se spreme na putovanje.
Zdravlje
Dosta dobra energija.
LAV
Posao
Odličan dan za novi posao koji može da vam donese dosta toga. Pokušajte da se bavite poslovima koji oplemenjuju duh. Sport, rad sa djecom. Možete i nekim humanitarnim radom da se bavite.
Ljubav
Iznenađenje na polju emocija. Poznanstvo sa osobom iz inostranstva.
Zdravlje
Dobra energija. Ali ipak pazite na padove, povrede, ozlijede.
DJEVICA
Posao
Morate da budete ekspert da biste izbjegli probleme na poslu. Dobro prolaze one Djevice koje rade u zatvorenim institucijama.
Ljubav
Neko od kolega vam se udvara. Dobra veza sa Blizancima, Lavom ili drugom Djevicom.
Zdravlje
Čuvajte gornji deo tela.
VAGA
Posao
Dobro ste organizovani. Morate da pogurate vaše saradnike ili podređenje. Oni nemaju još uvijek jasan put do slave.
Ljubav
Odličan dan za ljubav. Šarm i ljepota vas krase. Privlačni ste na svakom koraku gdje god da se pojavite.
Zdravlje
Odlično.
ŠKORPIJA
Posao
Osećate se previše angažovanim. Možda je momenat da stanete malo sa velikim planovima. U današnjem danu ne razmišljajte previše o novcu.
Ljubav
Oni koji su u braku moraju da povedu računa o vernosti. Privlači vas avantura.
Zdravlje
Bešika, donji stomak osetljiv.
STRELAC
Posao
Razmišljate o svemu. Nekada ste zadovoljni, nekada ne. Često vam se planovi koje planirate ostvare, ali danas nemate takav osećaj. Sigurno ćete neke poslove pomeriti za narednu nedelju.
Ljubav
Emotivno gledajući, oni koji su sami biće u prilici da imaju dosta burnu noć. Verovatno više poznanstava za jedno veče.
Zdravlje
Dobro se osećate.
JARAC
Posao
Vi ste osoba koja zna da pokrene posao koji će trajati. Danas vam je dobra saradnja sa osobama koje imaju naglašenu planetu Uran u svom horoskopu. Vodolija znak ili podznak.
Ljubav
Kuća i potomci su vam važni. Ako ste ženski Jarac, a želite ljubav, potražite je u velikim grupama ljudi, socijalnim mrežama.
Zdravlje
Čuvajte se prehlade.
VODOLIJA
Posao
Verovatno će vas neko od saradnika obavestiti da je potrebno da se brzo spakujete i krenete na put. Sa inostranstvom možete imati dobru energiju i novac, naravno.
Ljubav
Emotivno ste vezani za jednog prijatelja. Da li je to dobar izbor, vreme će pokazati.
Zdravlje
Česte nesanice.
RIBE
Posao
Ne mešajte posao i ljubav. Morate da budete otvoreniji prema svojim saradnicima. Svako ima mesto u vašem srcu.
Ljubav
Vaš partner mnogo radi i ne razmišlja toliko o vama i vašoj ljubavi, koliko o novcu koji zarađuje. To stanje mora da se promeni.
Zdravlje
Čuvajte zdravlje tako što se hranite organskom hranom.