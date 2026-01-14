DNEVNI HOROSKOP za 14. januar: Šarm i ljepota krase VAGE, privlačni ste na svakom koraku gdje god da se pojavite

OVAN

Posao

Saradnja sa vatrenim i vazdušnim znakovima može biti veoma korisna posebno ako radite sa Vagom koja će vam dati opuštenost i lakši pristup poslu.

Ljubav

Susret sa Strelcem za sve slobodne Ovnove.

Zdravlje

Dosta dobro.

BIK

Posao

Imate osjećaj šta da radite i kojim putem da idete. Ljubav sa Vagom.

Ljubav

Možda je bolje da na početku kažete šta želite i mnogo toga biće jasnije tokom same veze.

Zdravlje

Potrebnan vam je sport.

BLIZANCI

Posao

Niste spremni da nešto mijenjate. Ostavite posao kakav jeste.

Ljubav

Dobar dan za one koji su usamljeni da se upuste u neko lijepo poznanstvo.

Zdravlje

Povedite računa o svom zdravlju.

RAK

Posao

Imajte više povjerenja u svoje saradnike. Mnogi od njih mogu da vam završe dosta toga.

Ljubav

Nemate napetost ni loš dan. Vaša emotivna veza je nešto što morate da čuvate. Usamljeni neka se spreme na putovanje.

Zdravlje

Dosta dobra energija.

LAV

Posao

Odličan dan za novi posao koji može da vam donese dosta toga. Pokušajte da se bavite poslovima koji oplemenjuju duh. Sport, rad sa djecom. Možete i nekim humanitarnim radom da se bavite.

Ljubav

Iznenađenje na polju emocija. Poznanstvo sa osobom iz inostranstva.

Zdravlje

Dobra energija. Ali ipak pazite na padove, povrede, ozlijede.

DJEVICA

Posao

Morate da budete ekspert da biste izbjegli probleme na poslu. Dobro prolaze one Djevice koje rade u zatvorenim institucijama.

Ljubav

Neko od kolega vam se udvara. Dobra veza sa Blizancima, Lavom ili drugom Djevicom.

Zdravlje

Čuvajte gornji deo tela.

VAGA

Posao

Dobro ste organizovani. Morate da pogurate vaše saradnike ili podređenje. Oni nemaju još uvijek jasan put do slave.

Ljubav

Odličan dan za ljubav. Šarm i ljepota vas krase. Privlačni ste na svakom koraku gdje god da se pojavite.

Zdravlje

Odlično.

ŠKORPIJA

Posao

Osećate se previše angažovanim. Možda je momenat da stanete malo sa velikim planovima. U današnjem danu ne razmišljajte previše o novcu.

Ljubav

Oni koji su u braku moraju da povedu računa o vernosti. Privlači vas avantura.

Zdravlje

Bešika, donji stomak osetljiv.

STRELAC

Posao

Razmišljate o svemu. Nekada ste zadovoljni, nekada ne. Često vam se planovi koje planirate ostvare, ali danas nemate takav osećaj. Sigurno ćete neke poslove pomeriti za narednu nedelju.

Ljubav

Emotivno gledajući, oni koji su sami biće u prilici da imaju dosta burnu noć. Verovatno više poznanstava za jedno veče.

Zdravlje

Dobro se osećate.

JARAC

Posao

Vi ste osoba koja zna da pokrene posao koji će trajati. Danas vam je dobra saradnja sa osobama koje imaju naglašenu planetu Uran u svom horoskopu. Vodolija znak ili podznak.

Ljubav

Kuća i potomci su vam važni. Ako ste ženski Jarac, a želite ljubav, potražite je u velikim grupama ljudi, socijalnim mrežama.

Zdravlje

Čuvajte se prehlade.

VODOLIJA

Posao

Verovatno će vas neko od saradnika obavestiti da je potrebno da se brzo spakujete i krenete na put. Sa inostranstvom možete imati dobru energiju i novac, naravno.

Ljubav

Emotivno ste vezani za jednog prijatelja. Da li je to dobar izbor, vreme će pokazati.

Zdravlje

Česte nesanice.

RIBE

Posao

Ne mešajte posao i ljubav. Morate da budete otvoreniji prema svojim saradnicima. Svako ima mesto u vašem srcu.

Ljubav

Vaš partner mnogo radi i ne razmišlja toliko o vama i vašoj ljubavi, koliko o novcu koji zarađuje. To stanje mora da se promeni.

Zdravlje

Čuvajte zdravlje tako što se hranite organskom hranom.

