Horoskop za Veneru u Vodoliji za svaki znak: Neko će postati magnet za prilike, a neko uživa u strastvenoj avanturi

Venera u Vodoliji će se dogoditi 17. januara i ostaće u ovom znaku do 10. februara. Pogledajte astro prognozu za vaš znak.
Venera u Vodoliji će nastupiti 17. januara, a ovaj tranzit će trajati do 10. februara.
Planeta ljubavi Venera će skoro mjesec dana provesti u Vodoliji, znaku povremenih veza i nekonvencionalnih odnosa. Stvari bi mogle da postanu i te kako zanimljive.
Ako ste slobodni, može se desiti da u ovom periodu upoznate nekog intrigantnog, a ako ste u vezi, Venera u Vodoliji vam donosi idealističku energiju u vezu i tjera vas da odbacite scenarije kako srećna veza treba da izgleda i da je živite.
Kada se sretnu Venera i Vodolija, ljubav se okreće eksperimentalnom, pa pokrenite svoju maštu i pustite sebe da istražujete.
Ovan
Ljubazna Venera u Vodoliji pokreće vašu 11. kuću grupnih društvenih aktivnosti. Imaćete dosta “vannastavnih” aktivnosti, pa uživajte.
Što se tiče karijere, koncentrišite se na saradnje. Ovo će vam pomoći da radite pametnije umjesto jače, i moglo bi da iznedri nekoliko profitabilnih saveza.
Bik
Topla Venera će vas učiniti magnetom za prilike, pa tokom narednih nedjelja možete da napredujete kroz saradnju, timski rad ili umrežavanje.
Budite direktni (ali nikada nametljivi) kada komunicirate sa nadređenima i pokažite da ste željni da preuzmete više odgovornosti. I ne preskačite umrežavanje sa saradnicima i van posla
Blizanci
Kada Venera uđe u Vodoliju i vašu devetu kuću, prijatelji iz toplijih krajeva bi mogli da vas pozovu, pa biste mogli da imate brojne društvene aktivnosti do 10. februara.
Pošto Venera vlada romantikom, možete rezervisati kartu i za vašeg partnera, pa otputujete zajedno.
Rak
Venera prelazi u Vodoliju i posipa seksi vilinski prah u vašoj erotskoj osmoj kući 17. januara. Spajanje duša moglo bi da stigne prije Dana zaljubljenih. Između 17. januara i 10. februara, Rakovi bi mogli da dožive epsku prekretnicu u ljubavi.
Ako je romantika status kvo, zajednički kreativni poduhvati mogli bi da se pokrenu. U svakom slučaju, lutaćete duboko u teritoriji „mi“. Zajednička imovina – finansijska, emocionalna, fizička – može se više ispreplesti pod Venerinom čarolijom.
Lav
Proslave Dana zaljubljenih počinju rano za Lavove 2026. godine, zahvaljujući dolasku Venere u Vodoliju i vašu kuću veza 17. januara.
Planeta romantike ostaje ovde do 10. februara, blagoslovivši vas sa tri snažne nedelje povezivanja i zajedničkog stvaranja. Lavovi koji su sami mogu osetiti potrebu da počnu da traže dugoročnog partnera.
Djevica
Sjajna Venera ulazi u Vodoliju 17. januara i podiže vaše ciljeve blagostanja na viši nivo, Djevice. Nećete se mučiti da se motivišete od sada do 10. februara, jer će vam Venera u Vodoliji donijeti mnoštvo saradnika.
A pošto je Venera planeta ljubavi, fokusiranje na vaše blagostanje moglo bi da ima neočekivane dodatne koristi za vaš ljubavni život.
Vaga
Vage, ni snijeg ni led vas ne mogu držati zatvorenim narednih nekoliko nedelja. Sa zaljubljenom Venerom koja pulsira kroz Vodoliju i vašu ekstravagantnu petu kuću od 17. januara do 10. februara, biće dinamično.Sada je vreme da povratite titulu kraljice scene.
Škorpija
Vrijeme je da oživite umjetnost uživanja i opuštanja, Škorpije. Počev od 17. januara, udobnost bi mogla biti vaš glavni afrodizijak dok senzualna Venera prolazi kroz Vodoliju i vašu četvrtu kuću do 10. februara.
Ostavite kasnonoćno obilaženje barova vazdušnim znakovima na nekoliko nedelja. Planeta ljubavi je na vašem domaćem terenu, a Škorpija koja je strastvena u privatnosti zna bolje nego da dozvoli da ta tinjajuća energija propadne.
Strijelac
Strijelčevi, svi će vam se radovati narednih nekoliko nedjelja dok šarmantna Venera maršira kroz Vodoliju i vašu brbljivu treću kuću počev od 17. januara. A ako vam jedna osoba posebno posvećuje pažnju, Strelče, nemojte da misliš da je to “samo prijateljstvo”.
Jarac
Dekadentna Venera se kreće kroz Vodoliju i vašu drugu kuću, pozitivnu na novac, od 17. januara do 10. februara, vraćajući vas u Jarca, čovjeka sa visokim prihodima za koga ste rođeni.
Sa ovom društvenom planetom na čelu, umrežavanje može doneti trenutne nagrade, poput klijenta koga dobijete za vrijeme pripreme doručka.
Ako ste spremni da razgovarate o povećanju plate i unapređenju, zakažite sastanka
Vodolija
Vratili ste se! Blistava Venera ulazi u Vodoliju 17. januara i odjednom je sve o čemu možete da razmišljate osvežavanje svog izgleda, Vodolije.
Nećete moći da izbjegnete pažnju naredne tri nedjelje, pa uživajte u njoj. Mogli biste da svjedočite strastvenoj avanturi i prije nego što dođe Dan zaljubljenih.
Ribe
Vaš fantazijski život je jednako aktivan kao i vaš stvarni život, Ribe, i lako vam je da se izgubite u imaginarnom svetu. Ali počev od 17. januara, dok magnetna Venera ulazi u vašu ezoteričnu dvanaestu kuću, biće potrebno samo malo energije (i mnogo namjere) da se vizija razvije u nešto čvrsto do 10. februara.
Bacite se u umjetnički projekat ili se upustite u romansu. Parovi bi trebalo da iskoriste ovu vrelu senzualnu sinergiju i urade nešto pomalo divlje i ludo – i za razliku od svega što ste ikada ranije pokušali. Jedina zamka? Granice i istina mogu biti u najboljem slučaju nejasne.