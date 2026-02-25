Šta nikako ne biste trebali prati u mašini za veš

S tim u vezi, izvršna direktorica laboratorija za čišćenje Instituta Good Housekeeping Carolyn Forte podijelila je savjete o tome koji se predmeti ne smiju prati u mašini.

Izuzetno prljavi predmeti

Stvari poput peškira s pijeskom, deka prekrivenih dlakom kućnih ljubimaca, kao i blatnjave odjeće ne smiju se ubacivati direktno u mašinu.

Velika količina pijeska, prljavštine ili dlake kućnih ljubimaca ne samo da može oštetiti mašinu, već se vaša odjeća neće oprati. Istresite veoma prljave peškire, odjeću i posteljinu izvana ili iznad kante za smeće prije nego što ih operete. Također, možete upotrijebiti valjak za dlačice kako biste uklonili većinu psećih dlaka.

Jastuci od čvrste pjene

Jastuci od čvrste memorijske pjene pružaju izvrsnu potporu vratu, ali ih se nikada ne smije prati u mašini za veš. Trzanje mašine i velika brzina centrifuge mogu oštetiti pjenu.

“Vjerovatno ih se ne bi trebalo ni prati ručno jer se pjena može pocijepati pod težinom vode. Umjesto toga, investirajte u navlaku za jastuk, koja se može prati u mašini”, ističe Forte.

Teške deke

Neke velike i teške deke mogu se prati u mašini, ali važno je uzeti u obzir veličinu i kapacitet vašeg uređaja. Dok ekstra velike kućne mašine za veš često mogu podnijeti mješovito punjenje od 10 do 11 kilograma, jedan predmet težak devet kilograma može opteretiti vašu mašinu.

Stručnjaci preporučuju da ne perete deku težu od sedam kilograma, čak i ako vaša mašina obično može podnijeti punjenje od devet kilograma.

Predmeti označeni za hemijsko čišćenje

Uvijek provjerite etiketu za njegu prije pranja odjeće u mašini. Ako na etiketi piše “samo hemijsko čišćenje”, rizikujete oštećenje, skupljanje ili izblijeđivanje odjeće.

Osjetljive tkanine (svila, kašmir i koža), ukrašeni predmeti i odjeća, poput odijela i haljina, obično se čiste samo hemijski. Određene deke i jastuci također se ne smiju prati u mašini.

Vintage ili osjetljiva odjeća

Vintage odjeću ili modernu odjeću napravljenu od osjetljivih tkanina (svila, kašmir, antilop i čipka) ne treba prati u mašini. Umjesto toga, ove predmete treba prati ručno blagim deterdžentom u hladnoj vodi ili odnijeti na hemijsko čišćenje.

Preporučuje se hemijsko čišćenje za plisirane suknje, kožnu odjeću i sve odjevne predmete s ukrasima poput dragulja, šljokica, kožnih zakrpa ili slično.

Predmeti s otvorenim patentnim zatvaračem

Bez obzira perete li farmerke, jakne ili posteljinu, uvijek provjerite jesu li patentni zatvarači potpuno zatvoreni. Zupci otvorenog patentnog zatvarača lako se mogu zaglaviti za tkanine i poderati vašu odjeću. Također, obavezno zatvorite mrežaste vrećice za veš prije nego što ih stavite u mašinu.

Sve što je ostalo u džepovima

Dok punite mašinu, u džepovima uvijek provjerite ima li zalutalih predmeta poput kovanica, ključeva, maramica, starih računa ili balzama za usne.

Ne samo da stvari poput balzama za usne, papirnatih računa i maramica mogu dospjeti po odjeći, već i metalni predmeti mogu oštetiti uređaj.

Kožna odjeća

Kao što je ranije spomenuto, određene tkanine poput kože ne bi trebalo prati u mašini. Kada je izložena ciklusu pranja ili visokoj temperaturi, koža može ispucati, naborati se ili skupiti. Kožne jakne, hlače ili dodatke perite isključivo ručno ili ih jednostavno čistite po potrebi.

Odjeća koja pušta boju

Poznato je da neke boje, posebno crvene i narandžaste, blijede tokom pranja, posebno kada je odjevni predmet potpuno nov. To može uzrokovati mrlje na cijelom pranju. Ako ste zabrinuti zbog toga, najbolje je odjevni predmet prati ručno odvojeno.

Facebook komentari