Šta se dešava u tijelu kada svakodnevno pijete gaziranu vodu?

No, kako svakodnevno konzumiranje gazirane vode utiče na zdravlje? Tri dijetetičarke objašnjavaju šta se događa u tijelu kada pijete gaziranu vodu redovno, piše Real Simple.

Vrste i hranljive vrijednosti gazirane vode

Gazirana voda se dijeli na običnu, mineralnu i aromatizovanu. “Radi se o vodi u koju je dodat ugljen dioksid, a ponekad sadrži i minerale poput kalcijuma, magnezijuma ili natrijuma. Neki proizvodi mogu sadržavati i prirodne arome”, objašnjava dijetetičarka Jessica Clancy-Strawn.

Minerali prisutni u mineralnoj vodi mogu doprinijeti hidrataciji, zdravlju kostiju i pravilnom radu mišića i nervnog sistema.

“I mineralna i obična gazirana voda hidriraju jednako dobro kao i obična voda”, dodaje dijetetičarka Laura Hershey. Ipak, Adiana Castro upozorava da količine minerala iz gazirane vode rijetko mogu zamijeniti unos hranljivih materija iz hrane.

Većina gazirane vode je bez kalorija, šećera i aditiva, pa predstavlja sigurnu opciju za većinu ljudi. Aromatizovane varijante ponekad sadrže voćni sok ili šećer, što dugoročno može povećati rizik od upala i hroničnih bolesti.

Pozitivni efekti svakodnevnog konzumiranja

“Dobar je znak kada ljudi piju gaziranu vodu jer na taj način zadovoljavaju dio dnevnih potreba za tečnošću”, ističe Hershey. Mjehurići u vodi mogu pružiti osjećaj sličan gaziranim sokovima, ali bez dodatog šećera, a neki ljudi kažu da pomažu i u smanjenju apetita.

Istraživanja sugerišu da karbonizacija može blago poboljšati način na koji tijelo koristi glukozu za energiju, ali ovo ne zamjenjuje zdravu ishranu i fizičku aktivnost. Jedno istraživanje je pokazalo da gazirana voda može privremeno poboljšati budnost, motivaciju i raspoloženje.

Potencijalni nedostaci

Iako je većini gazirana voda bezopasna, može izazvati neke neželjene efekte. “Može blago nagrizati zubnu gleđ, pa preporučujem konzumaciju na slamku ili ispiranje usta običnom vodom nakon pića. Takođe, može izazvati nadutost ili gasove kod osoba sa osjetljivim probavnim sistemom”, upozorava Castro.

Zaključak stručnjaka je da gazirana voda može biti zdravija alternativa sokovima i zaslađenim pićima, ali njeno dejstvo na organizam može varirati od osobe do osobe.

