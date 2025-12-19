Šta se mijenja na putevima u Evropskoj uniji u 2026. godini?

Austrijski automobilski klub (ÖAMTC) sažeo je najvažnije promjene – i preporučuje planiranje unaprijed.

Ovo su najvažnije promjene za putnike u 2026. godini:

Bugarska

– Uvođenje evra 1. januara 2026.

– Dnevna vinjeta od 3. februara (oko 4 evra) zamjenjuje trenutnu sedmičnu vinjetu

Grčka

– Nova ograničenja brzine u naseljima: uglavnom 30 km/h, čak i bez signalizacije

Španija

– Svjetla za upozorenje na opasnost umjesto trougla upozorenja u slučaju kvara ili nesreće – odnosi se na iznajmljene automobile

Hrvatska

– Prelazak na digitalnu putarinu na auto-putu od jeseni 2026.

– Kutija za naplatu putarine obavezna za vozila preko 3,5 t

Češka

Skuplje vinjete: Dnevna vinjeta 230 CZK (otprilike 10 evra), 10-dnevna vinjeta 300 CZK

Poljska

– Zona niske emisije u Krakovu od januara 1. – ulaz samo za benzinska vozila Euro 4 i više, dizelska vozila Euro 6 i više

– Obavezna registracija za strana vozila

Venecija

– Ulaznica za jednodnevne turiste na 60 dana između aprila i jula

– Pet evra uz prethodnu registraciju, deset evra za registraciju u zadnji čas

Stručnjak za putovanja iz ÖAMTC-a upozorava:

“Mnogi novi propisi znače dodatni organizacijski napor za putnike, dok uvođenje evra u Bugarskoj značajno pojednostavljuje plaćanja”,pišu Nezavisne

Savjetuje da je proaktivno planiranje putovanja važnije nego ikad.

“Oni koji se unaprijed informišu mogu uživati u opuštajućem odmoru”, zaključuje..”

Facebook komentari