Šta se mijenja na putevima u Evropskoj uniji u 2026. godini?

Austrijski automobilski klub (ÖAMTC) sažeo je najvažnije promjene – i preporučuje planiranje unaprijed.
Ovo su najvažnije promjene za putnike u 2026. godini:
Bugarska
– Uvođenje evra 1. januara 2026.
– Dnevna vinjeta od 3. februara (oko 4 evra) zamjenjuje trenutnu sedmičnu vinjetu
Grčka
– Nova ograničenja brzine u naseljima: uglavnom 30 km/h, čak i bez signalizacije
Španija
– Svjetla za upozorenje na opasnost umjesto trougla upozorenja u slučaju kvara ili nesreće – odnosi se na iznajmljene automobile
Hrvatska
– Prelazak na digitalnu putarinu na auto-putu od jeseni 2026.
– Kutija za naplatu putarine obavezna za vozila preko 3,5 t
Češka
Skuplje vinjete: Dnevna vinjeta 230 CZK (otprilike 10 evra), 10-dnevna vinjeta 300 CZK
Poljska
– Zona niske emisije u Krakovu od januara 1. – ulaz samo za benzinska vozila Euro 4 i više, dizelska vozila Euro 6 i više
– Obavezna registracija za strana vozila
Venecija
– Ulaznica za jednodnevne turiste na 60 dana između aprila i jula
– Pet evra uz prethodnu registraciju, deset evra za registraciju u zadnji čas
Stručnjak za putovanja iz ÖAMTC-a upozorava:
“Mnogi novi propisi znače dodatni organizacijski napor za putnike, dok uvođenje evra u Bugarskoj značajno pojednostavljuje plaćanja”,pišu Nezavisne
Savjetuje da je proaktivno planiranje putovanja važnije nego ikad.
“Oni koji se unaprijed informišu mogu uživati u opuštajućem odmoru”, zaključuje..”