BH meteo objavio prognozu: “Dolaze padavine, a od ovog datuma raščistit će se i zagađeni zrak”

“Za vikend i u ponedjeljak (22.12.) pored kotlina centralnog i istočnog dijela, magla i niska oblačnost će se nadviti i nad nizine sjeverozapada, sjevera i sjeveroistoka. Slično kao što je bilo prošlog vikenda. Uz maglu i nisku oblačnost hladnije vrijeme, a više sunčanog vremena će biti na jugu i zapadu gdje će biti toplije.

Dnevna temperatura od sutra do ponedjeljka 4 do 10, na jugu do 15 °C. Jutra hladna uz lokalno mraz i inje, temperatura od -5 do 4 °C.

Od utorka (23.12.) pa do kraja sljedeće sedmice u našim krajevima bi se zadržalo pretežno oblačno vrijeme uz povremene padavine.

Glavnina padavina se očekuje u periodu od srijede(24.12.) do petka(26.12.) kada bi ih bilo u većem dijelu zemlje, ali po trenutnim prognozama ništa obilno. Snijeg najprije moguć u višim krajevima, a onda u četvrtak i petak moguće da se lokalno spusti i do nizina. Dolaskom hladnijeg vremena i jačanjem vjetra od sredine sljedeće sedmice očistit će se i zagađen zrak po kotlinama koji je prisutan ovih dana”, navodi BH Meteo, prenosi Radiosarajevo.

