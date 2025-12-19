Trik iskusnog planinara da vam noge uvijek budu tople u cipelama tokom zime: Samo vam treba jedna stvar koju imate kod kuće

Zaštita za stakla, koja je prekrivena aluminijumskom folijom, godinama je najbolji prijatelj planinara u zimskim mjesecima. Sve što treba da uradite jeste da isječete parče koje savršeno odgovara vašoj obući, tako što ćete markerom ocrtati uložak za cipele i isjeći parče koje ste nacrtali.

Sve što vam sada preostaje jeste da dobijeni komad folije ubacite u čizmu ispod uloška.

Ne samo da će ovaj komad folije da pruži dodatnu izolaciju od hladnog tla,već će i održati toplotu vaših stopala jer mu je, na kraju krajeva, reflektovanje glavna uloga.

Ovaj savjet jednog iskusnog planinara odgledalo je skoro dva miliona ljudi – probajte i vi! prenosi N1.

