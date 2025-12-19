U saobraćajnoj nesreći kod Širokog Brijega poginuo vozač kamiona

Jedna osoba smrtno je stradala u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se jutros dogodila u mjestu Podvranić na području Širokog Brijega.

Nesreća se dogodila se oko 7.54 sati, a u njoj je došlo do slijetanja teretnog motornog vozila marke MAN, bh. registarskih oznaka.

U nesreći je smrtno stradao 48-godišnji vozač iz Posušja.

– Na mjestu događaja nalazi se dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva ZHK, a policijski službenici Policijske uprave Široki Brijeg pod njegovim nadzorom provode uviđaj – rečeno je iz policije.

Više informacija biće poznato nakon završetka uviđaja i službenog saopćenja policije, pišu Vijesti.ba.

