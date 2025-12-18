Svaštara

Kraj decembra za njih će biti SPEKTAKL: Tamara Globa otkriva koja 4 znaka će zapljusnuti talas neočekivane SREĆE

Objavljeno prije 57 minuta

Druga polovina decembra donosi nove prilike za one koji su navikli da sami kroje svoju sudbinu.

Ovan će iskoristiti fokus na nove ciljeve, posebno u poslu i sportu. Pažnja posvećena detaljima i jasno postavljanje prioriteta mogu donijeti ne samo profit, već i dugoročni uspjeh. Ovo je period dubokih promjena, koje možete okrenuti u svoju korist.

Bik može očekivati da će kraj decembra biti posebno povoljan za nove poduhvate u putovanjima i zabavi. Savršeno je vreme za pokretanje kreativnog ili poslovnog projekta. Ne bojte se da preuzmete pametne rizike – sreća će biti na vašoj strani.

Rak u decembru ima šanse za uspjeh u budućim poduhvatima. Očekuje vas učenje i profesionalni razvoj: nova znanja stečena u ovom periodu mogu značajno promeniti vaš život, kao i odnose sa drugima. Težite da razvijate saradnju sa kolegama – vaši napori da pomognete prijateljima i poznanicima biće nagrađeni ljubaznošću i podrškom.

Vaga će u posljednjem mjesecu u godini dobiti nove finansijske perspektive. Ne propustite priliku da investirate u nešto novo – bilo da je to stan, automobil ili nakit – trošak može doneti neočekivanu korist. Imajte na umu da vaša srećna zvezda može doći i iz neočekivanog izvora.

Poznanci, prijatelji i oni koji su vam dugo bliski biće vaša podrška u ovom periodu, i nemojte ni pomišljati da odustanete ako naiđete na prepreke, piše glossy.


