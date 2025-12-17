Ubijen vodeći nuklearni naučnik u SAD-u

Preminuo u bolnici

Loureiro (47) je navodno upucan u njegovom domu u 20:30 sati u ponedjeljak navečer. Prevezen je u bolnicu u kritičnom stanju i umro je u utorak. Ured okružnog tužioca Norfolka izjavio je da je istraga u toku i da trenutno nijedan osumnjičeni nije priveden, javio je AP.

Zamjenik načelnika policijske uprave Brooklinea potvrdio je da je Loureiro imao “višestruke rane od vatrenog oružja”, ali nije podijelio detalje o napadu.

Direktor najvećeg istraživačkog centra MIT-a

Portugalski naučnik, koji se pridružio MIT-u 2016. godine, prošle godine je imenovan za direktora Centra za plazma nauku i fuziju (PSFC), jedne od najvećih istraživačkih jedinica univerziteta. Centar, koji djeluje u sedam odvojenih zgrada, smjestio je više od 250 istraživača i studenata. Tokom svog mandata, Loureiro je bio poznat po svojim revolucionarnim istraživanjima fuzije u oblasti čiste energije.

Prema saopštenju MIT-a, Loureiro je rođen u Viseuu, Portugal, školovanje je započeo u Lisabonu, a doktorirao je u Londonu. Prije dolaska u SAD, Loureiro je radio u institutu za istraživanje nuklearne fuzije u Lisabonu i zauzimao je uglednu poziciju u naučnoj zajednici.

Mentor i lider

Profesor Dennis Whyte, bivši direktor MIT Centra za plazma nauku i fuziju, izjavio je u intervjuu za univerzitetsku publikaciju: “On je bacao svjetlo na one oko sebe kao mentor, prijatelj, učitelj i lider. Bio je primjer koji treba slijediti ne samo zbog svog znanja već i zbog svoje gracioznosti i humanosti”.

Predsjednica MIT-a Sally Kornbluth opisala je Loureirovu smrt kao “šokantan i dubok gubitak”.

Loureiro je, u izjavi datoj nakon imenovanja za direktora centra prošle godine, rekao kako je “MIT mjesto gdje se traže rješenja za najveće probleme čovječanstva. Fuzijska energija će promijeniti tok ljudske historije”.

Komšije čule pucnje

Liv Schachner, 22-godišnja studentica Univerziteta u Bostonu koja živi u blizini Loureirovog stana, rekla je za Boston Globe da je u ponedjeljak navečer čula tri glasna praska dodavši da “nikada prije nije čula ništa tako glasno”,piše N1

Teško je to prihvatiti”, kazala je.

U utorak poslijepodne, Loureirovi studenti su navodno došli u njegov stan u trospratnoj zgradi kako bi ostavili cvijeće i održali minut šutnje.

Dva incidenta

Ubistvo se dogodilo ubrzo nakon pucnjave u školi na Univerzitetu Brown u Rhode Islandu tokom vikenda, u kojoj su ubijena dva studenta. Vlasti i FBI su izjavili da ne postoji veza između dva incidenta.

Američki ambasador u Portugalu John J. Arrigo također je izrazio saučešće Loureirovoj porodici i MIT zajednici u objavi na društvenim mrežama, obilježavajući njegov doprinos nauci i čovječanstvu.

Facebook komentari