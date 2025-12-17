Penzionerka živi već 8 godina u svom Golfu

Ove godine starica se posebno brine zbog nadolazeće zime, jer automobil stoji na nezaštićenom mjestu, a grijanje više ne radi. Engel opisuje situaciju riječima: “Veoma je hladno.”

U proteklih osam godina žena je slala pisma različitim političarima i primila nekoliko ponuda za stan od grada Neuburga, koje je odbila. Njena želja je bila živjeti u zajednici za starije osobe. Zbog neodgovaranja na kontakte, automobil je premješten s parkirališta Lidla na drugo mjesto u okviru rekonstrukcije objekta.

U Njemačkoj je oko 566.800 ljudi bez krova nad glavom, od čega 474.700 boravi u ustanovama gradova ili humanitarnih organizacija, navodi Diakonie Deutschland. Organizacije savjetuju da se osobu koja očajnički treba pomoć pristojno pita želi li primiti pomoć, te da se u slučaju opasnosti pozove hitna pomoć,pišu Vijesti

