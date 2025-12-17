Trebaju li psi kapute zimi?

S dolaskom hladnijih dana, mnogi vlasnici pasa pitaju se treba li njihovim ljubimcima dodatna zaštita od zime. Stručnjakinja za životinje dr. Žaklin Bojd (Jacqueline Boyd), viša predavačica na Univerzitetu “Nottingham Trent”, pojasnila je kako bismo o garderobi naših pasa trebali razmišljati jednako kao i o vlastitoj, a razlog leži u modernom načinu života kućnih ljubimaca, piše “Daily Mail”.

– Mnogi psi zaista imaju vlastito krzno, ali istina je da zbog načina na koji psi sada žive – držimo ih u našim domovima s centralnim grijanjem, gdje u mnogim slučajevima žive luksuznim životom, nemaju prilike prilagoditi se ekstremnim vremenskim uvjetima – izjavila je dr. Bojd.

Neke pasmine trebaju zaštitu

Dr. Bojd naglašava kako vlasnici ne bi smjeli pretpostaviti da psu ne treba zaštita samo zato što ima gusto krzno. Neke pasmine puno se teže nose s hladnoćom. Primjerice, pasmine poput aljaških malamuta ili sibirskih haskija neće cijeniti dodatnu odjeću.

– Oni su apsolutno stvoreni za zimsko vrijeme i mogu se s njim nevjerojatno dobro nositi. No, s druge strane, imate talijanskog hrta koji će čak i u kući s centralnim grijanjem htjeti nositi džemper.

Odjeća će zimi vani biti poželjna za pse s vrlo kratkom dlakom bez poddlake, patuljastim pasminama i psima sitnije građe, štenadi, a posebno bolesnim psima, radnim psima poput potražnih i pasa spasioca koji dugo vremena borave na hladnoći. I na kraju, dodatna zaštita od hladnoće potrebna je i starim psima, jer oni, što su stariji, sve teže podnose hladnoću,piše Avaz

Duže i ugodnije šetnje

Manje važno, ali dr. Bojd ističe da je funkcionalna odjeća korisna i za vlasnike – ako pas ostane čistiji i suši, manja je vjerovatnost da će unijeti nered u kuću, što vlasnike može potaknuti na duže i ugodnije šetnje.

Međutim, ako je pas osjetljiv i ne voli odjeću, bolje ju je izbjegavati. Naučnica također nema razumijevanja za vlasnike koji svoje ljubimce odijevaju u kostime isključivo radi vlastite zabave.

