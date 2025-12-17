Hrvatska prošli mjesec imala treći najviši rast cijena u EU

Godišnja stopa inflacije u eurozoni, mjerena harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena (HICP), iznosila je u novembru 2,1 posto, izračunali su statističari, snizivši procjenu s početka mjeseca za 0,1 postotni bod.

To znači da su potrošačke cijene porasle istim tempom kao i u oktobru. U septembru rast cijena bio je ubrzao na 2,2 posto, s 2,0 posto tokom ljetnih mjeseci.

Evropska centralna banka (ECB) definira “stabilan rast” cijena stopom inflacije od dva posto.

Najviše su i u novembru u eurozoni poskupjele usluge, za 3,5 posto, jednako kao u oktobru, potvrdili su statističari preliminarne izračune.

Cijene svježe hrane porasle su pak za 3,2 posto, objavio je Eurostat, nešto blaže nego što su statističari bili izračunali početkom mjeseca, procijenivši preliminarno njihov rast na 3,3 posto.

Energija je i u novembru bila jeftinija nego lani, ali samo za 0,5 posto, potvrdili su statističari izračun s početka mjeseca. U oktobru bila je pojeftinila za 0,9 posto. Cijene energije u eurozoni padaju od marta, a najsnažnije su u odnosu na isto lanjsko razdoblje umanjene u aprilu i maju, za 3,6 posto.

Kada se isključe energija i svježa hrana, cijene su u eurozoni u novembru bile više za 2,4 posto nego lani, kao i u septembru i u oktobru, potvrdio je Eurostat preliminarne procjene.

Na mjesečnom nivou cijene mjerene HICP-om u novembru su blago pale, za 0,3 posto, i to prvi put od maja, potvrdili su statističari. U oktobru bile su porasle za 0,2 posto,pišu Vijesti

U odnosu na oktobar, usluge su pojeftinile za 0,8 posto, dok je hrana poskupjela za 0,3 posto. Preliminarni izračuni bili su pokazali nešto snažniji pad cijena usluga, za 0,9 posto, i marginalno veći rast cijena hrane, za 0,4 posto.

Energija je na mjesečnom nivou poskupjela za 0,9 posto, potvrdio je Eurostat procjenu s početka mjeseca.

Najnoviji podaci o inflaciji obuhvaćaju sve članice Evropske unije i pokazuju da su najsnažnije u novembru na godišnjem nivou porasle potrošačke cijene u Rumuniji, za 8,6 posto.Slijede članice eurozone Estonija i Hrvatska s potvrđenim godišnjim stopama inflacije mjerenima HICP-om od 4,7 odnosno od 4,3 posto, pokazuje izvještaj.

Na nivou EU-a godišnja stopa inflacije mjerena HICP-om spustila se u novembru na 2,4 posto. U oktobru bila je iznosila 2,5 posto, izračunali su statističari.

