Imala operaciju glave, sada ne može da govori: Uhapšen biznismen kog je manekenka optužila da je brutalno pretukao

Biznismen Dmitrij Kuzmin, koji je osumnjičen da je ranije ovog mjeseca pretukao svoju djevojku manekenku Anželiku Tartanovu u njenom stanu u Moskvi, konačno je uhapšen.Nakon hapšenja, njemu je određen kućni pritvor i prijeti mu kazna zatvora do osam godina zbog nanošenja teških tjelesnih povreda.

Anželika, koja je optužila svog bivšeg partnera da ju je zvjerski pretukao, primljena јe u bolnicu sa višestrukim povredama, hematomima po tijelu i potresom mozga. U bolnici јe podvrgnuta i operaciji glave.

Manekenka se skoro tri sedmice nalazi na liječenju na odjeljenju intenzivne njege u bolnici “Pirogov” u Moskvi. Ona je svjesna, ali od težine povreda ne može da ustaje iz kreveta i govori.

Ipak, nekako je uspjela da smogne snage i kratko ljekarima ispriča šta joj se dogodilo i ko ju je pretukao. Ljekari su odmah obavijestili policiju, koja je danima tragala za njim.

Otežavajuća okolnost bila je ta što niko od manekenkinih bliskih ljudi nije znao kako Dmitrij izgleda.

Nakon što danima nisu mogli da je dobiju, njeni rođaci su se uplašili da je možda žrtva bivšeg dečka Dmitrija (40), s kojim je navodno raskinula nekoliko dana pre nego što je nestala.

Nakon nestanka, policija je pretragom njenog stana pronašla kofere koji su bili polu spakovani, kao i njen pasoš. Njena drugarica je ranije medijima otkrila da je također sumnjala da je za Anželikin nestanak kriv njen bivši partner.

Ona je rekla da je Dmitrij manekenku razmazio kupujući joj skupe stvari, ali da je od nje zahtijevao da ga bespogovorno sluša. Nije joj dozvoljavao kontakt sa porodicom. Niko od njene porodice nije znao kako Dmitrij izgleda, kako se zove i čime se bavi.

Mediji prenose da je u prva dva dana nakon njenog nestanka, kada je porodica već bila jako zabrinuta, neko čitao njene poruke na telefonu, ali nije odgovarao. Telefon je, zajedno sa njenim koferima, kasnije pronađen u stanu manekenke,piše Avaz

Anželika iz prvog braka ima sina (16) sa kojim je nedavno obnovila kontakt i počela da mu šalje novac. On je nakon razvoda ostao da živi s ocem u Krasnodoru, dok se Anželika zbog posla preselila u Moskvu.

Facebook komentari