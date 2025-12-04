Svijet

Poznato za šta je sve optužen preživjeli napadač u Australiji

prije 23 minute

Policija je napad proglasila terorističkim aktom usmjerenim na jevrejsku zajednicu

Osumnjičeni za masovno ubistvo na plaži Bondi u Sidneju Navid Akram suočava se sa 59 optužbi.Između ostalog, on je optužen po 15 tačaka za ubistvo i jednu za teroristički čin, saopćila je policija Novog Južnog Velsa.

Otac mu ubijen
Njegov otac, 50-godišnji Sadžid Akram, ubijen je prilikom razmjene vatre sa policijom na mjestu pucnjave.

Petnaest ljudi je ubijeno, a desetine su ranjene u pucnjavi 14. decembra, kada je više od 1.000 ljudi prisustvovalo događaju na plaži u Sidneju povodom proslave Hanuke,piše Avaz

Policija je napad proglasila terorističkim aktom usmjerenim na jevrejsku zajednicu.

Najsmrtonosnija pucnjava
Riječ je o najsmrtonosnijoj pucnjavi u ovoj državi od 1996. godine.

Akram se suočava i sa 40 optužbi za nanošenje teških tjelesnih povreda sa namjerom ubistva i sa jednom koja se odnosi na izazivanje javnog prikazivanja zabranjenog simbola terorističke organizacije.


