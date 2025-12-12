Turska i Saudijska Arabija održale vojne razgovore na visokom nivou u Rijadu

Tursko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je Bayraktaroglu u srijedu otputovao u Saudijsku Arabiju kako bi prisustvovao sastanku na visokom nivou o vojnom dijalogu.

Prema objavi na službenoj platformi ministarstva Nsocial , Al-Ruwaili je Bayraktaroglua dočekao vojnom ceremonijom u Rijadu.

Dvije strane su održale bilateralni sastanak i proširenu sjednicu sa svojim delegacijama.

Ministarstvo je dodalo da je na kraju razgovora potpisan konačni izvještaj o vojnom dijalogu na visokom nivou između dvije zemlje.

