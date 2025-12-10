Roditelji žrtava upali tokom svjedočenja Netanjahua

Svedočenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua na suđenju za korupciju nakratko je prekinuto nakon što su u sudnicu ušli roditelji čija su deca ubijena tokom rata u Gazi ili u napadu Hamasa 7. oktobra.

Sudski obezbjeđenje zaustavilo ih je kada su pokušali da se obrate Netanjahuu.

Neki od ožalošćenih roditelja doneli su transparente tražeći državnu istražnu komisiju o propustima koji su prethodili napadu Hamasa 7. oktobra 2023, što je dovelo do sukoba sa obezbjeđenjem koje je pokušalo da ih ukloni iz sudnice.

Snimci iz sudnice prikazuju roditelje kako protestuju i odbijaju da izađu, tvrdeći da su došli mirno i dostojanstveno.

“Mi smo ožalošćene porodice koje žele samo da ovde sede dostojanstveno. Kukavica… Kukavica odbija da se sastane s nama već dvije godine”, rekla je jedna žena obraćajući se Netanjahuu.

Anat, majka Šanija Ben Amija, mladog čoveka ubijenog dok je pokušavao da pobegne sa festivala Nova 7. oktobra, plakala je u sudnici.

Advokat premijera, Amit Hadad, zatražio je da porodice ipak ne budu izbačene, nakon čega im je dozvoljeno da ostanu.

Ejal Ešel, otac Ronija Ešela, jednog od vojnika ubijenih tokom napada Hamasa na bazu Nahal Oz, a koji je ranije upozoravao na Hamasove pripreme, obratio se sudu rekavši da porodice nisu došle da prave “provokaciju”, već da “pogledaju Netanjahua u oči i zatraže jednostavnu stvar, državnu istražnu komisiju”.

Netanjahu uporno odbija da osnuje državnu komisiju, dok njegova vlada pokušava da formira sopstveno tijelo za istragu, tvrdeći da dio javnosti ne bi prihvatio nalaze nezavisne državne komisije.

