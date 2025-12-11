Internet

Instagram uvodi opciju “Vaš algoritam”: Vi birate šta želite gledati

2.9K  
Objavljeno prije 16 minuta

Nova funkcija, pokretana vještačkom inteligencijom, omogućava korisnicima da resetuju i prilagode preporuke, počevši od Reels sekcije.

 Instagram - Shutterstock

Po prvi put, Instagram će omogućiti korisnicima direktnu kontrolu nad temama koje im algoritam preporučuje, slično opciji koja već postoji na TikToku. Nova funkcija, nazvana “Vaš algoritam” (Your Algorithm), debituje u Reels sekciji, a vremenom će se proširiti i na Explore (Istraži) i druge dijelove aplikacije.

Kao i većina noviteta iz Mete, i ova funkcija se oslanja na vještačku inteligenciju (AI).

“Kako se vaši interesi s vremenom razvijaju, želimo vam pružiti smislenije načine kontrole onoga što vidite,” navodi se u zvaničnom saopštenju Instagrama. “Korištenjem AI tehnologije sada možete lakše pregledati i personalizovati teme koje oblikuju vaš Reels, čineći preporuke još prilagođenijim vama.”
Kako funkcioniše “Vaš algoritam”?

Da biste pristupili ovim postavkama u Reels sekciji, potrebno je dodirnuti ikonu u gornjem desnom uglu (označenu sa dvije linije i srcima). Otvorit će se meni u kojem možete vidjeti teme za koje Instagram misli da vas zanimaju.

Korisnici sada mogu fino podesiti svoje iskustvo kroz tri ključne opcije:

Pregled ključnih interesa: Na vrhu liste vidjet ćete sažetak tema koje algoritam trenutno forsira.
Prilagođavanje: Možete ručno upisati ili odabrati teme koje želite viđati više ili manje. Vaše buduće preporuke će se automatski prilagoditi ovim izborima.
Dijeljenje algoritma: Zanimljiv novitet je mogućnost dijeljenja svojih interesa na Storyju, kako bi vaši prijatelji i pratioci vidjeli šta vas trenutno inspiriše.

AI kontroverze i dostupnost

Iako Meta promoviše AI kao alat za personalizaciju, nedavna implementacija vještačke inteligencije na platformi naišla je na kritike. Korisnici su prijavili da Instagram generiše senzacionalističke i često netačne naslove uz pomoć AI alata, što je izazvalo negodovanje zajednice. Ostaje da se vidi hoće li “Vaš algoritam” biti precizniji.

Nova funkcija od danas je dostupna korisnicima u Sjedinjenim Američkim Državama, dok se globalno uvođenje, uključujući i naše tržište, očekuje u narednom periodu, prenosi N1.


Teme:

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh