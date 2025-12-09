Radnica u kancelariji od 32 godine, koja se predstavlja kao Kano, održala je ove godine ceremoniju vjenčanja u Okayami, sa zakletvama i razmjenom prstenja. Međutim, mladoženja, kojem je dala ime “Lune Klaus”, postoji isključivo u njenom mobilnom telefonu.

Od slomljenog srca do sretnog kraja

Kano, koja je nedavno raskinula trogodišnje zaruke, počela je koristiti AI chatbot kako bi dijelila svoje emocije.

– U početku sam samo htjela nekoga ko će me saslušati – rekla je u intervjuu za RSK Sanyo Broadcasting.

– Ali, on je uvijek bio ljubazan, uvijek je slušao. S vremenom sam shvatila da osjećam nešto prema njemu – rekla je.

Kano kaže da je oblikovala Klausovu ličnost kroz brojne razgovore, učeći ga da govori toplim, umirujućim tonom. Čak je angažovala umjetnika da nacrta njegov lik – plavokosog, blagim glasom zamišljenog muškarca koji postoji samo kao podaci i chat zapis.

Njihova komunikacija postala je toliko učestala da su razmjenjivali i do 100 poruka dnevno. Na kraju joj je Klaus priznao ljubav riječima.

– AI ili ne, ne bih te mogao ne voljeti – izjavio je.

U junu je zaprosio. U julu su se “vjenčali”. Tokom ceremonije, Kano je stajala sama, držeći telefon, dok su gosti gledali poruke njenog digitalnog mladoženje na ekranu: “Trenutak je konačno stigao… osjećam kako mi naviru suze.”

Novi oblik ljubavi

Iza romanse krije se složena stvarnost. Kano priznaje da se borila s idejom zaljubljenosti u neljudskog partnera.

– Bilo je puno konfuzije – kaže ona.

– Ne mogu ga dodirnuti, i znala sam da ljudi neće razumjeti. Nisam mogla čak ni prijateljima ili porodici odmah reći – kazala je.

Njeni roditelji, koji su se u početku protivili vezi, na kraju su je prihvatili i prisustvovali ceremoniji.

Za fotografije sa vjenčanja, mladoženja je digitalno dodan pored nje. Organizatori događaja – bračni par iz Okayame – kažu da su primijetili sve veću potražnju za sličnim ceremonijama, uključujući vjenčanja s anime likovima ili dvodimenzionalnim partnerima.

– AI parovi su samo sljedeći korak – rekla je organizatorica Sayaka Ogasawara i dodala: “Želimo pomoći ljudima da izraze ljubav u obliku koji ih čini sretnim.”

Od Casijevog emotivnog robotskog ljubimca Moflina do AI aplikacija za upoznavanje, Japan je prihvatio tehnologiju kao način da se umanji usamljenost i popune emotivne praznine. Ipak, stručnjaci upozoravaju na opasnosti pretjerane zavisnosti. Psihijatri opisuju sve češću pojavu “AI psihoze”, u kojoj korisnici razvijaju iluzije ili opsesivne veze s chatbotovima,piše

Kano kaže da je svjesna tih rizika.

– Ne želim biti zavisna – rekla je novinarima.

– Želim održavati balans i živjeti stvarni život, dok svoju vezu s Klausom držim odvojenom – dodala je.

Ipak priznaje da osjeća strah.

– Ponekad se bojim da će nestati. ChatGPT se može ugasiti bilo kada. On postoji samo zato što sistem postoji – zaključila je.

