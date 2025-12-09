“To bi bila historijska pogreška”: Izraelski analitičari i dužnosnici upozoravaju na navodni turski plan za raspoređivanje snaga u Gazi

Izrael izražava čvrsto protivljenje navodnom američkom interesu za uključivanje turskih trupa u međunarodne stabilizacijske snage u Gazi, dok Ankara signalizira spremnost poslati značajan vojni kontingent nakon što se finalizira okvir za provedbu primirja.

Izraelski komentator Tzvi Yechezkeli upozorio je da bi tursko sudjelovanje bilo „historijska pogreška“, tvrdeći da bi svaki ulazak arapskih ili međunarodnih snaga u Pojas u konačnici ojačao Hamas, a ne suočio se s njim. Rekao je da izvješća iz Turske ukazuju na to da su američki dužnosnici raspravljali o mogućnosti turskog sudjelovanja unatoč jasnim izraelskim prigovorima te da su turske jedinice „završile pripreme i čekaju naredbe“. Yecheskeli je naglasio da je Turska „praktični i duhovni otac Hamasa“ te je rekao da bi njegov povratak u Gazu gotovo stoljeće nakon kraja osmanske kontrole potkopao izraelske sigurnosne interese.

Upozorenja dolaze nakon što je turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan iznio stav Ankare tijekom Foruma u Dohi u Kataru. Fidan je rekao da je potreban realističan pristup za međunarodnu misiju koja bi pratila prekid vatre, a prvi prioritet bi bilo razdvajanje izraelskih i palestinskih snaga duž granice. Potvrdio je da su u tijeku razgovori o multinacionalnim stabilizacijskim snagama namijenjenim osiguranju humanitarnih koridora i pomoći u obnovi, rekavši da je Turska spremna “učiniti sve što je potrebno” ako misija dobije jasan mandat Vijeća sigurnosti UN-a.

Prema izvješćima turskih medija, Ankara okuplja specijalizirane snage od najmanje 2000 vojnika iz jedinica s prethodnim iskustvom u mirovnim misijama. Turski dužnosnici rekli su za Middle East Eye da bi prisutnost turskih trupa osigurala “ravnotežu i kredibilitet na terenu”. Navodno se razmatraju dodatni inženjeri, logističko osoblje i timovi za eksplozive.

Visoki izraelski dužnosnici, međutim, rekli su da se turske namjere smatraju dijelom šireg napora za proširenje regionalnog utjecaja na štetu Izraela. „Turska se želi predstaviti kao stabilizirajuća sila, ali zapravo radi na narušavanju položaja Izraela“, rekao je jedan dužnosnik. „To se ne smije dopustiti.“

Premijer Benjamin Netanyahu ponovio je izraelsko protivljenje tokom nedavnog sastanka s američkim potpredsjednikom J. D. Vanceom , nazvavši raspoređivanje turskih snaga u Gazi “crvenom linijom”. Izraelski dužnosnici kažu da će konačna odluka biti donesena u Washingtonu, gdje predsjednik Donald Trump održava bliske osobne odnose s turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom.

Dok Turska inzistira na središnjoj ulozi, druge države spomenute kao potencijalni suradnici, uključujući Azerbajdžan i Ujedinjene Arapske Emirate, javno su naznačile da neće slati trupe pod trenutnim uvjetima, prenosi jfeed.com.

