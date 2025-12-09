Cijena popularne čokolade u Njemačkoj drastično snižena, kupci i dalje bijesni: “Drska prevara”

Poskupljenja čokoladnih proizvoda izrazito su visoka. Klasična čokoladna pločica bila je gotovo trećinu (30,7 posto) skuplja, čokoladice i ostali proizvodi s čokoladom 16 posto, a praline 22,1 posto u odnosu na godinu ranije.

Stoga vijest iz poznatih trgovačkih lanaca stiže kao naručena: Milka-proizvodi trenutno su u Reweu,Lidlu, Kauflandu ili Edeki znatno jeftiniji nego prije.

Cijene Milka čokolade znatno snižene

Prema izvještaju časopisa Wirtschaftswoche, američki prehrambeni koncern Mondelez International, vlasnik Milke, doživio je tešku poslovnu godinu. Navodi se da je rast prihoda u Europi od oko jedanaest posto ostvaren prvenstveno povećanjem cijena, dok je prodaja pala za 7,5 posto.

Supermarketi i diskonteri sada pokušavaju ponovo potaknuti prodaju Milke – uz velike popuste koji ponekad prelaze 50 posto.

Prema pisanju portala t-online.de, u Kauflandu su kupci u novembru mogli kupiti Milka čokoladu za manje od pola dosadašnje cijene. Edeka je nudila 40-postotni popust, Rewe znatan popust putem svoje aplikacije.

Penny je pak imao više posebnih cijena: Milka čokoladni Djed Božićnjak koštao je 2,49 eura umjesto prijašnjih 3,29; 90-gramska pločica Milke bila je jedan euro – a za korisnike aplikacije 79 centi.

Kupci bijesni

Uprkos nižim cijenama, mnogi kupci burno su reagirali na nove popuste.

Pod Facebook objavom portala inFranken.de brojni su ljudi izrazili svoje nezadovoljstvo.

Glavna optužba u komentarima: Milka je ranije potajno poskupjela proizvode putem “shrinkflationa” (smanjenje gramaže uz istu ili višu cijenu), pa sadašnji popusti ne znače mnogo.

“Ne kupujem više od kad su smanjili pakiranje”, napisao je jedan korisnik.

“Ko je pohlepan, nekako mu nikad nije dosta! To je bila drska prevara, smanjili količinu i povećali cijenu”, ogorčeno je dodao drugi.

“Voz je otišao. Ni za 50 centi je ne bih kupio. Ko zna koje prljave trikove još koriste za povećanje profita”, komentirao je treći korisnik.

Kupci kritiziraju i okus Milka-čokolade

Na Facebooku je i emisija RTL-a “Punkt 12” objavila post o sniženju cijena Milke u Reweu, Edeki, Kauflandu i drugima. Reakcije su bile slične:

“Bezobrazno – spustili na 90 grama, a traže 1,99 eura po pločici”, žalila se jedna korisnica.

“Meni je to preskupo! Samohrana sam penzionerka, 46 godina sam radila, imam malu penziju. Ne, ne – pečem kekse radije sama”, napisala je druga korisnica.

Na Facebook stranici Bilda rasprava je bila jednako žustra:

“Milku već dugo kupujem samo kad je na akciji, jer su redovne cijene odavno bez veze.”

Mnogi su kritizirali i okus:

“Dobra kvaliteta Milke – to je prošlost. Šteta.”

“Više to nije čokolada. Samo šećer”, zaključila je jedna korisnica, prenosi Radiosarajevo.

Facebook komentari