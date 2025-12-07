Napad na londonskom aerodromu, uhapšen muškarac

Policija je pozvana jutros oko 8:00 sati zbog prijava da je više ljudi napadnuto na višespratnom parkingu na terminalu tri, prenosi SRNA.

Naoružana policija je pronašla nekoliko ljudi koje je grupa muškaraca poprskala biber-sprejom.Policija traga za drugim osumnjičenima, piše Daily mail.

Peter Stevens iz londonske policije rekao je da se vjeruje da se radi o grupi ljudi koji su se međusobno poznavali i da je došlo do svađe koja je rezultirala ranjavanjem više njih.

“Policija je reagovala brzo i danas će na aerodromu biti pojačano prisustvo snaga reda, koje će nastaviti istragu i osigurati bezbjednost svih”, rekao je Stevens,pišu Vijesti

On je dodao da nije riječ o terorizmu.

