Njemačke kompanje otpuštaju veliki broj radnika, značajne otpremnine

Samo u prvih devet mjeseci ove godine njemačke kompanije koje posluju na burzovnom indeksu DAX potrošile su šest milijardi eura na programe restrukturiranja, prenosi Handelsblatt. Veliki dio tih sredstava predviđen je za finansiranje otpuštanja radnika koji su već duže vrijeme zaposleni u pojedinim firmama, a mnogi od njih se nalaze na rukovodećim pozicijama,prenosi HINA.

Ekonomski dnevnik iz Diseldorfa navodi primjer Volkswagena, koji radnicima na rukovodećim pozicijama nudi izdašne otpremnine. Tako bi 50-godišnji rukovodilac odsjeka, s 20 godina radnog staža i bruto platom od 9.000 eura, mogao računati na otpremninu i do 400.000 eura.

I u Mercedesu planiraju opsežne mjere štednje, u okviru kojih bi do 2027. godine moglo biti otpušteno i do 40.000 zaposlenih. I ovdje su predviđene otpremnine, kako se navodi, u šestocifrenim iznosima. Hemijski koncern Bayer također je predvidio otpremnine u visini do 52 mjesečne bruto plate, što u pojedinim slučajevima može iznositi i do 420.000 eura,pišu Vijesti

U svim kompanijama važi pravilo prema kojemu na najveće otpremnine mogu računati oni zaposleni koji se najbrže odluče na sporazumni raskid ugovora o radu. U Mercedesu je navodno već 4.000 zaposlenih prihvatilo ovu ponudu.

Razlog ovako skupog smanjenja broja radnika je, kako navode ekonomisti, recesija i pad neto dobiti kompanija, pri čemu se otpuštanje zaposlenih s višim platama dugoročno i dalje isplati. „Mnoga preduzeća i dalje smanjuju broj radnika jer se, zbog slabe konjunkture, tržište rada sporo oporavlja“, rekao je Klaus Vohlrabe iz Ifo instituta.

