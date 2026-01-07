Rijetka druga šansa kuca na vrata 4 znaka do kraja juna 2026, a osoba koja se vraća ovaj put ostaje

Ime koje ste mislili da ste zauvijek izbrisali iz telefona pojaviće se ponovo. Rijetka druga šansa stiže za četiri horoskopska znaka do kraja juna 2026, i ovaj put se ne radi o ponavljanju starih grešaka. Neko se vraća, ali kao bolja verzija onoga što ste pamtili. Bivša ljubav, posvađani prijatelj ili poslovni partner koji je nestao bez objašnjenja, jedan od njih kuca.

Zašto baš sada, krajem juna

Astrolog Helena Hator objašnjava da u posljednjoj nedjelji mjeseca Venera, planeta ljubavi, stoji u Lavu direktno naspram retrogradnog Plutona, dok istovremeno gradi trigon sa Saturnom. Taj raspored ne donosi prolazne susrete. Donosi odnose koji se zalijepe i ostaju. Tu je razlika između običnog vraćanja i pravog drugog pokušaja kod ljubavi i posla.

Lav: stara vatra koja nije nikad sasvim ugašena

Ako vam se misli stalno vraćaju na bivšeg ili na onog koji je pobegao, spremite se. Romantična energija raste kada Mjesec uđe u Strijelca 26. juna, vašu vatrenu kuću romantike. A onda Venera ulazi u vaš znak 30. juna i daje vam sve karte u ruke. Budite smeli i pokažite se. Vaš društveni kalendar puca po šavovima ovog leta, baš onako kako volite.

Vodolija: poruka u grupnom četu koju ste prestali da očekujete

Raskid prijateljstva ume da boli više od romantičnog kraha. Neko sa kim ste se posvađali između 2018. i aprila ove godine vraća se da popravi stvar. Hator kaže da ćete ih videti kako ponovo ulaze u grupni čet kao da ništa nije bilo. Falila vam je ta osoba, makar to ne priznavali. Ako prijateljstvo ipak ne oživi, gledajte ka poslovnim partnerstvima. Ponuda koja prošli put nije prošla sada može donijeti dugoročnu stabilnost.

Šta tačno znači retka druga šansa u astrologiji

Rijetka druga šansa je tranzitni period kada se osoba iz vaše prošlosti vraća pod planetarnim rasporedom koji favorizuje trajno pomirenje, a ne kratko paljenje starih emocija.

Ovan: razgovor koji zatvara vrata bez treska

Vama mjesec donosi završetak. Neko iz prošlosti vraća se pre kraja juna, najčešće drug iz detinjstva ili osoba povezana sa vašom porodicom. Ali pazite, ta osoba ne dolazi da ostane. Dolazi da iznese sva osećanja i raščisti situaciju. Posle tog razgovora možete mirno zatvoriti staro poglavlje. Tek tada se otvara potpuno nov prostor za ono što sledi.

Škorpija: prilika koju ste otpisali traži vas opet

Davno ste propustili nešto i pomirili se sa tim da je voz prošao. Razmislite ponovo. Pre kraja juna stiže drugi pokušaj, najverovatnije vezan za karijeru. Sa Venerom u Lavu ovo je trenutak za smjele poteze. Ne dozvolite da vas strah zaustavi kao prošli put. Hator kaže da vi i partner zajedno pravite velike poteze. Možda izbije kratka borba za moć, ali nju prelazite bez problema. Na stolu su globalne prilike i šansa da objavite ono što prvi put niste mogli, piše krstarica.

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