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Djevojka ga ostavila, pa joj zapalio automobil: Tri dana nakon paljevine i dalje stoji na istom mjestu

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Objavljeno prije 42 minute

Dežurni tužilac Tužilaštva KS ovaj događaj je okvalifikovao kao krivično djelo Izazivanje opće opasnosti

U noći sa subote na nedjelju zapaljen je automobil u sarajevskom naselju Dolac Malta.

Sve se desilo ujutro u 4:20 sati u ulici Paromlinska, a osim potpune štete na automobilu, oštećen je i ugostiteljski objekat kod kojeg se nalazio automobil.

Prema nezvaničnim informacijama, automobil je zapalio muškarac iz osvete prema djevojci koja ga je ostavila,piše Avaz

Ono što je sramotno je da i poslije tri dana vozilo nije sklonjeno s ove lokacije.

Dežurni tužilac Tužilaštva KS ovaj događaj je okvalifikovao kao krivično djelo Izazivanje opće opasnosti


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