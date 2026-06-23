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Sejo Brajlović unaprijed platio RTV taksu BHRT-u za 30 godina

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Objavljeno prije 57 minuta

Dok se BHRT godinama suočava s ozbiljnim finansijskim poteškoćama i neizvjesnom budućnošću javnog servisa, sarajevski ugostitelj Sejo Brajlović odlučio je simboličnim potezom dati podršku ovoj medijskoj kući.

Brajlović je saopćio da je unaprijed uplatio RTV taksu za narednih 30 godina, objašnjavajući da time želi doprinijeti očuvanju Javnog servisa.

Kako je naveo, odluka je povezana i s njegovim godinama te procjenom životnog perioda koji želi obuhvatiti ovom uplatom.

– Ako Bog da, imam 70 godina i nadam se da ću doživjeti 100, pa sam zato uplatio za 30 godina unaprijed – izjavio je Brajlović.Istakao je da njegov potez predstavlja svojevrsnu “injekciju podrške” BHRT-u u trenutku kada se ova institucija suočava s brojnim izazovima.

– To je jedna lagana injekcija. Kad čovjek primi injekciju, ozdravi – kazao je.

Dodao je i da je želio javno podijeliti svoj čin kako bi podstakao i druge građane da pomognu javnom servisu u okviru svojih mogućnosti.

Prema njegovim riječima, i manji doprinos većeg broja ljudi mogao bi imati značajan efekat na stabilizaciju finansiranja BHRT-a,pišu Vijesti

– Svi političari da daju po jednu platu i bilo bi, mislim, dovoljno za početak – poručio je.

Na kraju je naglasio i širu poruku o solidarnosti i pomoći drugima, ističući da je svaka pomoć u konačnici vrijedna onome ko je daje.

BHRT se već duži period suočava s finansijskim problemima, uključujući poteškoće u naplati RTV takse i upozorenja o mogućem ugrožavanju pojedinih programskih segmenata.


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