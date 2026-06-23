Sejo Brajlović unaprijed platio RTV taksu BHRT-u za 30 godina

Brajlović je saopćio da je unaprijed uplatio RTV taksu za narednih 30 godina, objašnjavajući da time želi doprinijeti očuvanju Javnog servisa.

Kako je naveo, odluka je povezana i s njegovim godinama te procjenom životnog perioda koji želi obuhvatiti ovom uplatom.

– Ako Bog da, imam 70 godina i nadam se da ću doživjeti 100, pa sam zato uplatio za 30 godina unaprijed – izjavio je Brajlović.Istakao je da njegov potez predstavlja svojevrsnu “injekciju podrške” BHRT-u u trenutku kada se ova institucija suočava s brojnim izazovima.

– To je jedna lagana injekcija. Kad čovjek primi injekciju, ozdravi – kazao je.

Dodao je i da je želio javno podijeliti svoj čin kako bi podstakao i druge građane da pomognu javnom servisu u okviru svojih mogućnosti.

Prema njegovim riječima, i manji doprinos većeg broja ljudi mogao bi imati značajan efekat na stabilizaciju finansiranja BHRT-a,pišu Vijesti

– Svi političari da daju po jednu platu i bilo bi, mislim, dovoljno za početak – poručio je.

Na kraju je naglasio i širu poruku o solidarnosti i pomoći drugima, ističući da je svaka pomoć u konačnici vrijedna onome ko je daje.

BHRT se već duži period suočava s finansijskim problemima, uključujući poteškoće u naplati RTV takse i upozorenja o mogućem ugrožavanju pojedinih programskih segmenata.

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