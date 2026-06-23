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Stižu ekstremno visoke temperature: Od petka crveni meteoalarm za dio Jadrana

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Objavljeno prije 53 minute

Rijeka, Split i Dubrovnik prelaze u najviši stepen upozorenja zbog ekstremnog toplotnog talasa koji će potrajati do početka naredne sedmice

Toplotni talas koji je zahvatio region dodatno će se pojačati krajem sedmice. Zbog toga je za dio jadranske obale u Hrvatskoj od petka na snazi crveno upozorenje, najviši stepen upozorenja na ekstremno visoke temperature.

Rijeka, Split i Dubrovnik već su u narandžastom upozorenju, što znači veliku opasnost, a od petka prelaze u crveno upozorenje, što podrazumijeva vrlo veliku opasnost od toplotnog talasa.

Toplotni talas će se zadržati sve do prve polovine naredne sedmice, najavljuju meteorolozi.

Knin je do petka u žutom upozorenju, a u petak i subotu prelazi u narandžasto, dok se u Osijeku, Zagrebu, Karlovcu i Gospiću od petka uvodi žuto upozorenje, a Zagreb i Karlovac u subotu prelaze u narandžasto.

Podsjećamo, Republički hidrometeorološki zavod najavio je vrlo toplo i sparno vrijeme, s temperaturama do 37 stepeni na jugu regiona.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da se početkom jula očekuje i poneka kiša, ali da to neće značajnije sniziti temperature koje će i dalje ostati iznad prosjeka za ovo doba godine.


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