Stižu ekstremno visoke temperature: Od petka crveni meteoalarm za dio Jadrana

Toplotni talas koji je zahvatio region dodatno će se pojačati krajem sedmice. Zbog toga je za dio jadranske obale u Hrvatskoj od petka na snazi crveno upozorenje, najviši stepen upozorenja na ekstremno visoke temperature.

Rijeka, Split i Dubrovnik već su u narandžastom upozorenju, što znači veliku opasnost, a od petka prelaze u crveno upozorenje, što podrazumijeva vrlo veliku opasnost od toplotnog talasa.

Toplotni talas će se zadržati sve do prve polovine naredne sedmice, najavljuju meteorolozi.

Knin je do petka u žutom upozorenju, a u petak i subotu prelazi u narandžasto, dok se u Osijeku, Zagrebu, Karlovcu i Gospiću od petka uvodi žuto upozorenje, a Zagreb i Karlovac u subotu prelaze u narandžasto.

Podsjećamo, Republički hidrometeorološki zavod najavio je vrlo toplo i sparno vrijeme, s temperaturama do 37 stepeni na jugu regiona.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da se početkom jula očekuje i poneka kiša, ali da to neće značajnije sniziti temperature koje će i dalje ostati iznad prosjeka za ovo doba godine.

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