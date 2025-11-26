Dramatični prizori iz Hong Konga: Vatra guta nebodere, raste broj mrtvih, ima zarobljenih

Najmanje 13 osoba je poginulo, a još 28 ih je ozlijeđeno u požaru koji je zahvatio više visokih stambenih zgrada u Hong Kongu, a još najmanje 13 ih je zarobljeno u stanovima.

Policija je evakuirala dva bloka u obližnjem naselju, a vlada je dignula stupanj požara na najvišu razinu. Čak 767 vatrogasaca bori se s vatrenom stihijom koja je zahvatila nebodere visoke 31 kat s više od 2000 stanova, u kojima živi oko 4600 ljudi.

Snimke prikazuju plamen i dim kako sukljaju iz tornjeva. Vjeruje se da se požar proširio kroz bambusove skele na vanjskoj strani zgrada, a hitne službe su na mjestu događaja, javlja BBC.

Lokalna televizija TVB objavila je da je u kompleksu bila u tijeku opsežna obnova, pri čemu se koristi skela od bambusa.

Wang Fuk Court, kompleks visokih zgrada u Hong Kongu, jedno je od najgušće naseljenih mjesta na svijetu, a u četvrti Tai Po, smještenoj uz granicu s Kinom, živi oko 300.000 ljudi.

Požar je izbio u 14:51 po lokalnom vremenu, a u 17 sati sedam je ljudi prevezeno u dvije bolnice na liječenje. Od njih su četiri osobe proglašene mrtvima, dvije su u kritičnom stanju, a jedna je u stabilnom stanju.

Reuters javlja i da su među ozlijeđenima koji su pokušavali ugasiti požare vatrogasci, a BBC-ju je potvrđeno da je jedan od poginulih vatrogasac.

Vlada Hong Konga objavila je da je otvorila privremena skloništa, a u bolnici je uspostavljena služba za pomoć i upite javnosti, uz telefonsku liniju za pomoć. Okružni ured Tai Po pomno prati situaciju i otvorit će još skloništa ako bude potrebno, poručili su.

Stariji stanovnici, neki koristeći štapove za hodanje ili invalidska kolica, uputili su se do obližnjeg privremenog skloništa. Autobusi će ih kasnije prebaciti u obližnje društvene dvorane, koje će ostati otvorene tijekom noći kako bi se smjestili oni koji su ostali bez domova zbog požara.

Otvorena je i posebna linija policije kako bi građani mogli doći do informacija o ozlijeđenima.

Nekoliko cesta je zatvoreno, a više od 30 autobusnih linija preusmjereno je s područja požara, priopćio je hongkonški odjel za promet, prenosi Novi.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari