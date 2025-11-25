Njemačka: Pronašli mrtvu bebu u smeću

Tijelo je oko 9:10 uočio radnik koji je radio na obradi otpada u industrijskoj lučkoj zoni, potvrdila je policija.

Reporter Njemačke tiskovne agencije (DPA) naveo je da je na posjed kompanije ubrzo nakon pronalaska stiglo vozilo pogrebnog preduzeća. Identitet djeteta, okolnosti smrti i informacije o mogućim roditeljima za sada nisu poznati.

Vlasti su otvorile istragu kako bi utvrdile okolnosti pod kojima je beba završila u otpadu te da li je bila živa prilikom ostavljanja u kontejneru. Policija je saopćila da u ovom trenutku ne može donositi nikakve zaključke o eventualnom krivičnom djelu.

Mjesto događaja nalazi se u poslovnoj zoni industrijskih luka sjeverno od rijeke Weser. Prema snimkama s lokacije, riječ je o prostoru u kojem se nalazi komercijalni otpad, uključujući građevinski materijal i plastiku. U blizini se nalaze i drugi industrijski objekti, među njima čeličana i gradilište tunela za autoput A281,pišu Vijesti

