“Turska se suočava s katastrofom”

Obraćajući se na Simpoziju o obitelji, kulturi i umjetnosti u glavnom gradu Ankari, Erdogan je govorio o, kako je naveo, sve većim izazovima s kojima se suočava institucija obitelji. “Poduzimamo potrebne mjere protiv nametnutih pokušaja uklanjanja rodnih razlika i pokreta poput LGBT, ne dopuštajući ni najmanji ustupak i nemar”, poručio je Erdogan.

“Nitko tko brine o sudbini zemlje ne može ostati ravnodušan”

Naglasio je da Turska štiti obitelj u razdoblju kada globalni kapitalizam otvara nove frontove, a kulturni imperijalizam i digitalno okruženje se intenziviraju širom svijeta.

Također je upozorio na demografsku krizu, rekavši da se Turska “trenutno suočava s katastrofom”. Službeni podaci pokazuju da je stopa fertiliteta u Turskoj pala s 2,38 djece po ženi u 2001. na 1,48 u 2025., što je niža stopa nego u Francuskoj, Velikoj Britaniji ili Sjedinjenim Državama.

Erdogan je istaknuo da zbog pada nataliteta zvone “snažna alarmna zvona za tursku budućnost” i da “nitko tko brine o sudbini zemlje ne može ostati ravnodušan”.

