UN usvojio američku rezoluciju o Gazi: Otvaranje puta ka palestinskoj državi

Izrael i palestinska grupa Hamas prošlog mjeseca su se složili oko prve faze Trumpovog plana za Gazu – prekida vatre u njihovom dvogodišnjem ratu i sporazuma o oslobađanju talaca – ali se rezolucija UN-a smatra ključnom za legitimiranje prelaznog upravljačkog tijela i davanje sigurnosti zemljama koje razmatraju slanje trupa u Gazu.

Kako pišu američki mediji, tekst rezolucije navodi da države članice mogu učestvovati u Trumpovom Upravnom odboru za mir, zamišljenom kao prelazna vlast koja bi nadgledala obnovu i ekonomski oporavak Gaze. Rezolucija također odobrava međunarodne stabilizacione snage koje bi osigurale proces demilitarizacije Gaze, uključujući uklanjanje oružja i uništavanje vojne infrastrukture.

Hamas je u saopćenju ponovio da se neće razoružati te je naglasio da smatra svoju borbu protiv Izraela legitimnim otporom, što ga potencijalno stavlja u sukob s međunarodnim snagama odobrenim rezolucijom.

“Rezolucija nameće mehanizam međunarodnog starateljstva nad Pojasom Gaze, što naš narod i sve frakcije odbijaju”, navodi se u saopštenju Hamasa, objavljenom nakon usvajanja rezolucije.

Mike Waltz, američki ambasador pri UN-u, izjavio je da rezolucija, koja uključuje Trumpov plan kao aneks, “utvrđuje mogući put ka palestinskom samoopredjeljenju… gdje će rakete ustupiti mjesto maslinovim granama i gdje postoji prilika za dogovor o političkom horizontu”.

“Ona razgrađuje kontrolu Hamasa i osigurava da Gaza postane slobodna od sjene terorizma, prosperitetna i sigurna”, rekao je Waltz uoči glasanja.

Rusija, koja ima pravo veta u Vijeću sigurnosti, ranije je nagovijestila moguću protivljenje rezoluciji, ali je na kraju bila suzdržana, što je omogućilo njeno usvajanje.

Ambasadori Rusije i Kine, koji su također bili suzdržani, kritikovali su to što rezolucija UN-u ne daje jasnu ulogu u budućem upravljanju Gazom.

“U suštini, vijeće daje blagoslov američkoj inicijativi na osnovu obećanja Washingtona, prepuštajući potpunu kontrolu nad Pojasom Gaze Upravnom odboru za mir i međunarodnim stabilizacionim snagama, o čijim modalitetima još ništa ne znamo”, rekao je ruski ambasador Vasilij Nebenzja nakon glasanja.

Palestinske vlasti pozdravile su rezoluciju i poručile da su spremne učestvovati u njenoj provedbi. Diplomate navode da je podrška Palestinske uprave prošle sedmice bila ključna u sprječavanju ruskog veta.

Trump je usvajanje rezolucije nazvao “trenutkom istinski historijskih razmjera” na društvenim mrežama.

“Članovi odbora i mnoge druge uzbudljive objave bit će predstavljene u narednim sedmicama”, napisao je Trump.

Rezolucija je izazvala kontroverze u Izraelu jer spominje mogućnost buduće palestinske državnosti.

Tekst rezolucije navodi da bi “konačno mogli biti stvoreni uslovi za kredibilan put ka palestinskom samoopredjeljenju i državnosti” nakon što Palestinska uprava provede program reformi i napredak u obnovi Gaze bude vidljiv.

“Sjedinjene Države će uspostaviti dijalog između Izraela i Palestinaca kako bi se dogovorio politički horizont za miran i prosperitetan suživot”, stoji u dokumentu.

Premijer Benjamin Netanyahu, pod pritiskom desnog krila svoje vlade, izjavio je u nedjelju da Izrael ostaje protiv palestinske države i obećao da će demilitarizirati Gazu “na lakši ili teži način”.

Facebook komentari