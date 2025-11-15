Sa turistima dolaze i kriminalci: Koji evropski gradovi prednjače po džeparenju?

Najnoviji izvještaj britanske kompanije Quotezone.co.uk, koja se bavi analizom putnog osiguranja, pokazuje da je Italija trenutno na vrhu liste najrizičnijih zemalja za krađe novčanika i dragocjenosti.

Prema prikupljenim podacima, najopasnije mjesto za turiste je legendarna Fontana di Trevi u Rimu, koju mnogi opisuju kao “mamac” za džepare. Ogroman broj posjetilaca i gužve omogućavaju lopovima da djeluju neopaženo, što je razlog zbog kojeg je upravo Italija zauzela prvo mjesto na listi.

Odmah iza nje nalazi se Francuska, a najproblematičnija lokacija je Ajfelov toranj u Parizu. Više od 800 turista prijavilo je slučajeve džeparenja u njegovoj okolini, koja je tokom cijele godine prepuna posjetilaca. Na internetu putnici nerijetko upozoravaju jedni druge da posebno paze na svoje stvari, jer su po ulicama česti i džeparoši i prevaranti.

Treće mjesto zauzela je Španija, gdje Barselona već godinama važi za grad sa ozbiljnim problemom sitnog kriminala, posebno u turističkim zonama.

Istraživanje je rađeno na osnovu komentara putnika koji su na platformama poput TripAdvisor-a spominjali riječi “džeparenje” ili “krađa”. Ti podaci zatim su upoređeni s brojem turista koji godišnje posjete svaku zemlju, kako bi se dobila preciznija slika rizika.

„Naša istraživanja su otkrila iznenađujuće rezultate. Italija ima najviše džeparoša, iako Francuska i Španija imaju znatno veći broj turista“, izjavio je Greg Wilson, osnivač i generalni direktor Quotezone.co.uk.

Rang lista evropskih zemalja prema riziku od džeparenja:

Italija

Francuska

Španija

Njemačka

Nizozemska

Portugal

Turska

Grčka

Poljska

Irska

Turistima se savjetuje da posebnu pažnju obrate na svoje torbe, novčanike i mobilne telefone, posebno na prepunim lokacijama, gdje džeparoši najlakše djeluju,pišu Vijesti

