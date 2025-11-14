Štokholm: Autobus se zabio u stajalište, više osoba poginulo

Nesreća se dogodila oko 15 sati u petak popodne.

– Više osoba je teško povrijeđeno. Pomažemo timu hitne pomoći na mjestu događaja – izjavio je Oscar Davila iz vatrogasne službe.

Prema podacima Regije Stockholm, ukupno je pet osoba povrijeđeno, od čega su dvije prevezene u bolnicu. Policija je potvrdila da je u nesreći bilo smrtnih slučajeva,pišu Vijesti

Svjedok iz obližnje trgovine rekao je da su čuli zvuk struganja iz pravca autobuske nadstrešnice u koju je autobus udario. Sve se završilo time što je autobus udario u stub, gurajući nadstrešnicu ispred sebe. Svjedok navodi da je više ljudi ušlo u prodavnicu plačući.Oko 17 sati vatrogasna služba je završila intervenciju na mjestu događaja, potvrdio je dežurni komandir Mathias Häglund.

Vozač je uhapšen, a slučaj se vodi kao teško izazivanje smrti iz nehata. Uzrok nesreće još nije poznat. Policija, prema riječima portparolke Nadye Norton, ne smatra da je riječ o terorističkom napadu.

Policija se zasad ne želi izjasniti o tačnom broju povrijeđenih niti o stepenu povreda, a ne komentarišu ni informacije o spolu ili dobi stradalih.

