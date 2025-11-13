Skandal se širi Amerikom: Ovo bi mogao biti Trumpov kraj

Vijest da je nakon 43 dana konačno postignut kompromis kojim je okončana najduža blokada federalne vlade u historiji Sjedinjenih Američkih Država gotovo je potpuno zasjenila novu seriju dokumenata koji se odnose na slučaj Jeffreyja Epsteina.Naime, nedugo nakon što je iz Kongresa stigao “bijeli dim” — zahvaljujući demokratskim zastupnicima koji su, uz minimalne ustupke, glasali zajedno s republikancima kako bi okončali višesedmičnu blokadu — medijima se velikom brzinom proširio sadržaj 20.000 stranica e-mail prepiske ozloglašenog finansijera s brojnim američkim moćnicima.

Među njima se, prema izvještajima, eksplicitno spominje i ime predsjednika Donalda Trumpa.

Činjenica da je Odbor za nadzor Zastupničkog doma SAD-a, na prijedlog demokrata, ali uz tihu podršku dijela republikanaca, odlučio objaviti možda i najveći set kompromitirajućih dokumenata dosad, gotovo istovremeno s dogovorom o deblokadi vlade, teško može biti samo slučajnost.

Politički analitičari smatraju da se radi o promišljenom potezu Demokratske stranke, koja je svjesna da gubi podršku građana zbog blokade vlade, pa je Trumpu omogućila kratkotrajnu pobjedu – samo da bi ga potom pogodila mnogo snažnijim udarcem.

Prepiska otkriva da je Epstein još 2018. godine, preko evropskih diplomata, nudio svoje “konzultantske usluge” Vladimiru Putinu i Sergeju Lavrovu, što dodatno pojačava dimenzije afere.

Donald Trump se do sada uspijevao braniti tvrdnjama da je s Epsteinom ranije bio u prijateljskim odnosima, ali da su se posvađali prije nego što je saznao za njegove zločine. Međutim, novi dokumenti pokazuju da je Epstein u više navrata isticao kako je Trump proveo nekoliko sati s jednom od njegovih žrtava, kasnije identificiranom kao pokojna Virginia Giuffre.

Još zanimljivije, iz e-mailova se vidi da je Epstein 2015. godine tražio savjet od pisca Michaela Wolffa o tome kako da iskoristi te informacije u svoju korist tokom Trumpove kampanje protiv Hillary Clinton.

„Možda bi ga trebao navući da sam sebe uhvati u laži“, savjetovao je Wolff, dodajući da bi, ako Trump negira da je bio u Epsteinovoj kući ili avionu, Epstein dobio “izuzetno vrijednu političku i PR prednost” – pod uslovom da ima dokaze,pišu Vijesti

Najšokantniji dio prepiske je Epsteinov odgovor:

„Naravno da je znao za djevojke.“

U jednom od e-mailova Epstein piše da posjeduje „povjerljive i kompromitirajuće informacije“ o Trumpu, koje bi mogao iskoristiti da „uništi svog bivšeg prijatelja“.

Iz istih dokumenata se vidi i da je 2018. godine, putem e-maila upućenog evropskom dužnosniku Thorbjørnu Jaglandu, Epstein napisao:

“Možete Putinu sugerirati da imam korisne informacije o Donaldu Trumpu. Posrednik može biti Lavrov. Svojedobno je to bio Vitalij Čurkin, ali je on preminuo”.

