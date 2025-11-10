Sarkozy na slobodi

U presudi se navodi da ” ne postoji rizik od prikrivanja dokaza, pritiska ili suučesništva” te da “dugotrajni pritvor nije opravdan”, izvještava Figaro.

Sarkozyju je određen sudski pritvor, što znači da neće moći napustiti Francusku.

Osim toga, zabranjeno mu je bilo kontaktirati francuskog ministra pravosuđa Géralda Darmanena, koji ga je krajem listopada posjetio u zatvoru.

Sarkozy je zatražio od suda da bude uvjetno pušten na slobodu do ishoda njegove žalbe na zatvorsku kaznu, samo nekoliko tjedana nakon što je počeo služiti petogodišnju zatvorsku kaznu zbog zavjere za prikupljanje sredstava za kampanju iz Libije.

Obraćajući se saslušanju putem video veze iz zatvora , Sarkozy je rekao da će poštovati svaku odluku pravosuđa ako bude pušten na slobodu.

Govoreći o svom boravku u zatvoru, Sarkozy je rekao da je bilo “stvarno teško, kao što mora biti za svakog pritvorenika”, te da je bilo “iscrpljujuće”.

Bivši konzervativni predsjednik proglašen je krivim za ilegalno prikupljanje sredstava za kampanju na predsjedničkim izborima 2007. godine, koje je primio od pokojnog libijskog vođe Muamera Gadafija.

Oslobođen je svih ostalih optužbi, uključujući one za korupciju i primanje nezakonitog financiranja kampanje.

Javni tužitelj danas je također preporučio da se Sarkozy pusti na slobodu, ali da se stavi pod strogi sudski nadzor uz zabranu kontakta s drugim optuženicima i svjedocima koji su sudjelovali u postupku.

Sarkozy je dosljedno negirao da je počinio bilo kakve zločine, rekavši da je žrtva osvete i mržnje.

Facebook komentari