Nastavlja se odmazda: “Ubili smo ih” VIDEO

„Naša obavještajna služba utvrdila je da su ovi brodovi povezani s krijumčarenjem droge , da su prevozili drogu i da su se kretali poznatom rutom za krijumčarenje droge“, rekao je Hegseth danas u objavi na Platformi X, uz koju je priložen i video operacije, izvijestio je Reuters.

Kako je izjavio američki ministar , oba napada su izvedena u međunarodnim vodama, a na svakom plovilu su bila tri “narkoterorista”.

Yesterday, at the direction of President Trump, two lethal kinetic strikes were conducted on two vessels operated by Designated Terrorist Organizations. These vessels were known by our intelligence to be associated with illicit narcotics smuggling, were carrying narcotics, and… pic.twitter.com/ocUoGzwwDO — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 10, 2025

„Pod predsjednikom Trumpom štitimo domovinu i ubijamo ove terorističke kartele koji žele naštetiti našoj zemlji i njezinom narodu“, zaključio je Hegseth.

Prema ranijim izjavama ministra Hegsetta, od rujna su SAD izvele 14 zračnih napada na plovila u blizini obale Venezuele , kao i u istočnom dijelu Tihog oceana. Izvori navode da je u tim napadima do danas poginulo 69 ljudi.

