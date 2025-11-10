Svijet

Nastavlja se odmazda: “Ubili smo ih” VIDEO

7.8K  
Objavljeno prije 56 minuta

Sjedinjene Američke Države izvele su napad na dva broda za koja se sumnja da su prevozila narkotike u istočnom delu Tihog okeana, pri čemu je poginulo šest osoba, saopštio je američki ministar odbrane Pit Hegset.

„Naša obavještajna služba utvrdila je da su ovi brodovi povezani s krijumčarenjem droge , da su prevozili drogu i da su se kretali poznatom rutom za krijumčarenje droge“, rekao je Hegseth danas u objavi na Platformi X, uz koju je priložen i video operacije, izvijestio je Reuters.

Kako je izjavio američki ministar , oba napada su izvedena u međunarodnim vodama, a na svakom plovilu su bila tri “narkoterorista”.

„Pod predsjednikom Trumpom štitimo domovinu i ubijamo ove terorističke kartele koji žele naštetiti našoj zemlji i njezinom narodu“, zaključio je Hegseth.

Prema ranijim izjavama ministra Hegsetta, od rujna su SAD izvele 14 zračnih napada na plovila u blizini obale Venezuele , kao i u istočnom dijelu Tihog oceana. Izvori navode da je u tim napadima do danas poginulo 69 ljudi.


Teme:, , ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh