Pobjeda Mamdanija podijelila jevrejsku zajednicu u Njujorku

Mamdani, muslimanski imigrant, dobio je podršku među mladim demokratama i onima koji su nezadovoljni izraelskim djelovanjem u Gazi. Prema izlaznim anketama, oko trećine jevrejskih birača glasalo je za njega, što je izazvalo zabrinutost u starijim članovima zajednice.

Anketa Pew Research Centra iz prošle godine pokazala je da samo polovina američkih Židova mlađih od 35 godina smatra da je način vođenja rata od strane Izraela prihvatljiv, dok 68 posto Židova starijih od 50 godina smatra da jeste.

U New Yorku je, prema izlaznim anketama, oko trećine židovskih glasača podržalo Mamdanija, što je doprinijelo njegovoj pobjedi koja je zabrinula njegove židovske protivnike, navikle na podršku pobjednicima.

Protivnici Mamdanija izrazili su zabrinutost zbog njegovog odbijanja da osudi frazu “globalizirajte intifadu”, slogan podrške Palestincima koji neki tumače kao poziv na nasilje prema Židovima. Nakon nominacije, Mamdani je privatno rekao grupi poslovnih lidera da neće koristiti tu frazu i da će odvratiti druge od njenog korištenja.

Republikanci planiraju iskoristiti Mamdanijevu pobjedu za jačanje podrške jevrejskih birača u predstojećim izborima, dok njegov uticaj može oblikovati i trku za guvernera New Yorka,pišu Vijesti

Glavni fokus Mamdanijeve kampanje bio je na troškovima života i ekonomskim pitanjima, što mu je donijelo podršku mladih progresivaca, dok stariji i tradicionalni birači ostaju podijeljeni po pitanju Izraela i Palestine.

