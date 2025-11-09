Tramp obećao građanima po 2.000 dolara od carinskih prihoda: Ljudi koji su bili protiv su budale, najbogatija smo zemlja

Predsjednik SAD Donald Tramp rekao je da će gotovo svim Amerikancima biti isplaćeno po 2.000 dolara od carinskih prihoda koje je prikupila njegova administracija.

– Dividenda od najmanje 2.000 dolara po osobi (ne računajući ljude sa visokim prihodima) bit će isplaćena svima – napisao je on na svoj platformi Truth Social.

Tramp je, također, naveo da su ljudi koji su protiv carina “budale”.

– Sada smo najbogatija, najpoštovanija zemlja na svijetu, gotovo bez inflacije i rekordnom cijenom akcija. 401k penzioni fondovi su najviši ikada – napisao je Tramp.

On je istakao da SAD prima milijarde dolara i da će uskoro početi da otplaćuje svoj ogromni dug od 37 milijardi dolara.

– Rekordna ulaganja u SAD, fabrike i postrojenja niču svuda – naveo je Tramp.

Vrhovni sud SAD je prošle sedmice saslušao usmenu raspravu po tužbi protiv Trampovih carina. Tri niža suda već su presudila da je njegova upotreba vanrednih ovlaštenja za nametanje carina bila nezakonita.

Facebook komentari