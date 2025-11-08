Svijet

“Naš posao je samo ubijanje”

Objavljeno prije 43 minute

Turska je izdala naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i desetina drugih izraelskih zvaničnika pod optužbom za genocid.

Istražitelji upozoravaju da bi ubistva mogla biti deo šireg obrasca ratnih zločina i zločina protiv čovečnosti.

RSF je 26. oktobra zauzeo el-Fašer, poslednje veće uporište sudanske vojske u Darfuru, nakon skoro dvogodišnje opsade.

Humanitarne organizacije strahuju da je samo prošlog mjeseca u gradu ubijeno više od 2.000 ljudi, dok je sukob širom zemlje u protekle dve godine odnio oko 150.000 života. Kako je RSF učvršćivao kontrolu, satelitski snimci otkrili su izgrađen pješčani bedem oko el-Fašera i još jednu barijeru oko obližnjeg sela, čime su zatvoreni prilazni putevi i zarobljeni civili.

U toj fazi opsade, 19. septembra, u napadu RSF-a na jednu džamiju ubijeno je 78 ljudi, dok su UN u oktobru zabilježile još 53 poginule osobe u napadima dronovima i artiljerijom na kamp za raseljene.

Na drugom snimku vidi se muškarac obješen naglavačke o drvo i optužen da pokušava da prošvercuje zalihe u grad, dok mu njegov zarobljivač prijeti i prisiljava ga da moli za život.

U zoru 26. oktobra, borci RSF-a preuzeli su štab 6. pešadijske divizije, snimajući se kako se smeju u napuštenoj bazi, pre nego što je komandant Abdul Rahim Dagalo obišao lokaciju.

Nedugo zatim, snimak iz zgrade univerziteta na zapadnoj strani grada prikazao je desetine tela na podu i starijeg muškarca u beloj tunici koji je likvidiran iz neposredne blizine; kada se noga druge žrtve pomerila, jedan borac je viknuo: “Zašto je ovaj još živ? Ubij ga.”

Ključna osoba vidljiva na više snimaka je komandant RSF-a poznat kao Abu Lulu, snimljen kako pogubljuje nenaoružane zarobljenike.

U jednom klipu ignoriše molbe ranjenog muškarca.

“Nikad mi neće biti žao. Naš posao je samo ubijanje”, nakon čega u njega ispaljuje rafal za rafalom. Na drugom snimku devet zarobljenika je streljano i ostavljeno da leže u nizu na zemlji.

Istraživači sa Jejla optužili su RSF za “čišćenje terena”, pozivajući se na satelitske snimke od 4. novembra koji pokazuju moguće uklanjanje tijela i novo prekopano zemljište u blizini dečije bolnice u el-Fašeru, gde su se pojavila tela umotana u bijele čaršafe.

RSF je u međuvremenu dijelio fotografije humanitarnih akcija i tvrdio da se prema zarobljenicima odnosi humano.


