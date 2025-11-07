Svijet

Ljudi se ne mogu načuditi koliko gradonačelnik New Yorka i njegova žena imaju godina

Objavljeno prije 25 minuta

Zohran Mamdani osigurao je pobjedu na izborima za gradonačelnika New Yorka, no osim što je ušao u povijest kao prvi musliman na čelu tog grada, javnost je ostala iznenađena njegovim godinama. Mamdani, koji je pobijedio bivšeg guvernera Andrewa Cuoma i republikanca Curtisa Sliwu, najmlađi je čelnik grada u više od stoljeća, dok je njegova supruga Rama Duwaji postala prva pripadnica generacije Z u ulozi prve dame New Yorka

 Mamdani - novi

Mamdani je oženjen Ramom Duwaji, sirijsko-američkom ilustratoricom i animatoricom koju je upoznao na aplikaciji Hinge, a par se ranije ove godine vjenčao u gradskoj vijećnici. Političar je kasnije u jednom intervjuu u šali rekao: “Dakle, još uvijek ima nade za te aplikacije za spojeve.”

Dob gradonačelnika i njegove supruge očito su zapanjile brojne promatrače koji nisu imali pojma da ovaj mladoliki par zapravo i jest toliko mlad koliko izgleda. Mamdani ima 34 godine, dok Duwaji ima samo 28, što je izazvalo brojne komentare na društvenim mrežama, a našlo se i zabavnih.

“Mamdanijeva supruga je doslovno mojih godina. Gotovo je”, jedan je od komentara. Drugi je priznao o novom gradonačelniku: “Iskreno, osjećam se loše jer je Mamdani samo dvije godine stariji od mene, a već ima ključeve najvećeg grada.”

Treći je oduševljeno napisao o Duwaji: “Mamdanijeva žena je samo godinu dana starija od mene – ona pobjeđuje u životu.” Četvrti je dodao: “Mamdani ima samo 34 godine? Bio bih šokiran ako jednog dana ne postane predsjednik SAD-a.”

Još jedan korisnik se zapitao: “Želite reći da Mamdani ima 34 godine? Nevjerojatno.” prenosi Novi.


