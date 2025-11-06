Napeto u Engleskoj: Propalestinski i proizraelski protesti oko Villa Parka

Britanska vlada prošlog mjeseca obećala je da će ukinuti zabranu prisustvovanja navijačima Maccabija utakmici Evropske lige u gradu u centralnoj Engleskoj koji ima značajnu muslimansku populaciju, nakon široko rasprostranjenih kritika odluke koju su donijeli lokalni savjetnici za sigurnost i policija.

Međutim, izraelski klub je kasnije objavio da će odbiti prodaju ulaznica za svoje navijače, navodeći sigurnosne probleme.

Villa je saopštila da ne prodaje ulaznice za prazan gostujući dio svog stadiona Villa Park.

Birmingham, drugi najveći grad u Velikoj Britaniji, bio je mjesto redovnih propalestinskih skupova u posljednje dvije godine.

U blizini Villinog stadiona u četvrtak je bilo veliko, vidljivo prisustvo policije, vidio je dopisnik AFP-a.

Lokalna policija je saopštila da su protesti različitih grupa zakazani za četvrtak u blizini Villa Parka, uključujući propalestinske demonstracije kojima se zahtijeva isključenje Izraela iz međunarodnog fudbala.

Proizraelska grupa je također organizovala skup solidarnosti s Maccabijem, a oba protesta bi trebala početi oko 18:00 sati po lokalnom vremenu, dva sata prije početka utakmice.

– Imamo iskustva u policijskom obezbjeđivanju utakmica i demonstracija visokog profila i već sedmicama blisko sarađujemo s različitim vjerskim i lokalnim grupama u zajednici kako bismo saslušali njihova mišljenja i zabrinutosti -saopštila je policija West Midlandsa,pisu

U blizini stadiona bili su postavljeni znakovi na kojima je pisalo “ratne igre nisu dozvoljene” i “Dajte cionizmu crveni karton”, dok su kanali koje predvodi krajnje desničarski aktivista Tommy Robinson davali islamofobne izjave o utakmici i planirali proteste.

Jedna škola u blizini stadiona potvrdila je za AFP da se ranije zatvara kako bi se izbjegli poremećaji, a navodno i druge planiraju učiniti isto.

