Macron objavio: Iran iz zatvora pustio dvoje Francuza

Cecile Kohler i njezin partner Jacques Paris, uhićeni 2022., ‘izašli su iz zatvora Evin i na putu su prema francuskom veleposlanstvu u Teheranu’, napisao je Macron na X-u.

Soulagement immense ! Cécile Kohler et Jacques Paris, détenus depuis trois ans en Iran, sont sortis de la prison d'Evin et sont en route pour l’Ambassade de France à Téhéran. Je me félicite de cette première étape. Le dialogue se poursuit… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 4, 2025

Kohler i Paris su među desecima stranih državljana uhićenih u Iranu posljednjih godina, često pod optužbom za špijunažu. Francuska tvrdi da su te optužbe neutemeljene.

Njihovo oslobađanje označava kraj višegodišnjih pregovora dviju zemalja o puštanju iz zatvora francuskih državljana, njih sedmero od 2022.

Šanse za puštanje Kohlera i Paris povećale su se nakon što je u Francuskoj ranije ove godine uhićena Mahdieh Esfandiari, studentica koja živi u Lyonu, radi antisemitskih objava na društvenim medijima. Na uvjetnu je slobodu puštena krajem listopada.

